Белград заговорив про ймовірний приїзд Зеленського цього тижня

Зеленський може вперше приїхати до Сербії після початку війни

Сербські медіа повідомили про підготовку української делегації, а в Белграді вже обговорюють можливе підписання нового меморандуму між країнами

Сербські медіа повідомили про можливий візит президента України Володимира Зеленського до Белграда наприкінці цього тижня. Якщо поїздка відбудеться, вона стане першою для глави держави до Сербії з моменту початку повномасштабної війни Росії проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сербський телеканал N1.

Офіційного підтвердження майбутнього візиту наразі немає. Водночас дипломатичні джерела у Белграді повідомили, що Сербія очікує на прибуття української делегації, яку може очолити особисто Володимир Зеленський.

За даними сербських медіа, сторони також обговорюють підготовку меморандуму про взаєморозуміння у сфері торговельного співробітництва. Йдеться про документ, який може стати новим етапом економічних контактів між Києвом та Белградом.

До цього часу контакти президента України Володимира Зеленського та президента Сербії Александра Вучича відбувалися переважно на міжнародних самітах.

Перші прямі переговори між лідерами України та Сербії після початку повномасштабного вторгнення РФ відбулися у серпні 2023 року під час саміту «Україна – Південно-Східна Європа» в Афінах.

Тоді Александр Вучич заявив, що Белград підтримує територіальну цілісність України. Водночас Сербія відмовилася підписувати підсумкову декларацію саміту через пункт про санкції проти Росії.

Сербія залишається однією з небагатьох європейських країн, яка не приєдналася до санкційної політики Заходу щодо Москви, попри статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Белград продовжує балансувати між відносинами з ЄС, США та Росією.

Нагадаємо, що Європейська комісія розглядає можливість позбавити Сербію до €1,5 млрд фінансування через погіршення ситуації з демократією та небажання узгоджувати політику з ЄС.

У Брюсселі зростає занепокоєння через внутрішньополітичні процеси в Сербії, яка має статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.