Головна Світ Політика
search button user button menu button

Белград заговорив про ймовірний приїзд Зеленського цього тижня

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
Белград заговорив про ймовірний приїзд Зеленського цього тижня
Зеленський може вперше приїхати до Сербії після початку війни
фото з відкртих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Сербські медіа повідомили про підготовку української делегації, а в Белграді вже обговорюють можливе підписання нового меморандуму між країнами

Сербські медіа повідомили про можливий візит президента України Володимира Зеленського до Белграда наприкінці цього тижня. Якщо поїздка відбудеться, вона стане першою для глави держави до Сербії з моменту початку повномасштабної війни Росії проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Главком» та сербський телеканал N1.

Офіційного підтвердження майбутнього візиту наразі немає. Водночас дипломатичні джерела у Белграді повідомили, що Сербія очікує на прибуття української делегації, яку може очолити особисто Володимир Зеленський.

За даними сербських медіа, сторони також обговорюють підготовку меморандуму про взаєморозуміння у сфері торговельного співробітництва. Йдеться про документ, який може стати новим етапом економічних контактів між Києвом та Белградом.

До цього часу контакти президента України Володимира Зеленського та президента Сербії Александра Вучича відбувалися переважно на міжнародних самітах.

Перші прямі переговори між лідерами України та Сербії після початку повномасштабного вторгнення РФ відбулися у серпні 2023 року під час саміту «Україна – Південно-Східна Європа» в Афінах.

Тоді Александр Вучич заявив, що Белград підтримує територіальну цілісність України. Водночас Сербія відмовилася підписувати підсумкову декларацію саміту через пункт про санкції проти Росії.

Сербія залишається однією з небагатьох європейських країн, яка не приєдналася до санкційної політики Заходу щодо Москви, попри статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Белград продовжує балансувати між відносинами з ЄС, США та Росією.

Нагадаємо, що Європейська комісія розглядає можливість позбавити Сербію до €1,5 млрд фінансування через погіршення ситуації з демократією та небажання узгоджувати політику з ЄС. 

У Брюсселі зростає занепокоєння через внутрішньополітичні процеси в Сербії, яка має статус кандидата на вступ до Європейського Союзу.

Читайте також:

Теги: Володимир Зеленський Сербія дипломатія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Їм це дуже боляче». Зеленський висловився про нафтові проблеми РФ
Зеленський: Росія втратила 10% нафтопереробки за останні місяці
Вчора, 21:39
Переговори між Росією та Україною у Москві неможливі, заявили в Офісі президента
Зеленський їде до Москви? Офіс президента відповів Кремлю
9 травня, 19:58
Зеленський підбив підсумки першого дня візиту до Вірменії
Зеленський підбив підсумки першого дня візиту до Вірменії
3 травня, 23:43
Зеленський зустрінеться з очільниками урядів чотирьох країн
Президент прибув до Вірменії на саміт європейських лідерів
3 травня, 15:40
Глава держави в девʼятнадцяте продовжив дію особливого правового режиму від початку повномасштабної війни
Продовження воєнного стану і мобілізації. Зеленський підписав закони
30 квiтня, 15:15
Зеленський:Радий вітати в Україні Президентку Молдови Маю Санду
Зеленський зустрівся з президенткою Молдови
26 квiтня, 13:15
Поки офіційні особи РФ говорять про переговори, окупаційна армія готується до ескалації
Путін готовий до миру? Рада нацбезпеки розкрила гру російського диктатора
25 квiтня, 19:36
Глава держави повідомив, що Україна готується до засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей
Зеленський розповів, скільки викрадених Росією дітей вдалося повернути від початку року
22 квiтня, 11:06
Аннелі Кольк: Наратив про Нарву росіяни просувають роками, намагаючись розколоти соціум
Посол Естонії Аннелі Кольк: Україні потрібна саме перемога, інакше Росія повернеться інтерв'ю
21 квiтня, 09:45

Політика

Белград заговорив про ймовірний приїзд Зеленського цього тижня
Белград заговорив про ймовірний приїзд Зеленського цього тижня
Росія знову бреше. Латвія жорстко відповіла на заяви Москви про підготовку ударів
Росія знову бреше. Латвія жорстко відповіла на заяви Москви про підготовку ударів
Депутат Держдуми РФ відкрито визнав, що Росія не витягне затяжної війни
Депутат Держдуми РФ відкрито визнав, що Росія не витягне затяжної війни
Китай відреагував на матеріал FT про критичні висловлювання Сі Цзіньпіна на адресу Путіна
Китай відреагував на матеріал FT про критичні висловлювання Сі Цзіньпіна на адресу Путіна
Путін упʼяте за чотири роки переконуватиме Китай запустити газопровід із РФ – Bloomberg
Путін упʼяте за чотири роки переконуватиме Китай запустити газопровід із РФ – Bloomberg
Ворог намагався прорвати держкордон на Харківщині – Угруповання об'єднаних сил
Ворог намагався прорвати держкордон на Харківщині – Угруповання об'єднаних сил

Новини

Москва заявляє про український удар по РФ з території Латвії
Сьогодні, 12:08
Вільнюс створить мінні поля на кордоні з Росією – Міноборони Литви
Сьогодні, 08:20
Euroclear відмовився розморожувати активи Центробанку РФ попри рішення московського суду
Сьогодні, 07:59
В Україні дощі, град: погода на 19 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Експерт-будівельник оцінив надійність підземних паркінгів у новобудовах під час атак РФ
Вчора, 17:17
Кремль оголосив «Євробачення» сатанізмом (відео)
Вчора, 15:08

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
Асоціація прифронтових міст та громад закликала владу не допустити трудових мігрантів в Україну
19 травня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua