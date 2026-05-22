Президент Сербії оголосив про плани провести дострокові парламентські вибори

Вучич: Вибори відбудуться в період з вересня по листопад, тобто з кінця вересня до середини листопада

Президент Сербії Александар Вучич стикається з антиурядовими протестами, що тривають понад рік

Президент Сербії Александар Вучич оголосив про плани провести дострокові парламентські вибори. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bloomberg.

За його словами, голосування може відбутися в період з кінця вересня до середини листопада.

«Вибори відбудуться в період з вересня по листопад, тобто з кінця вересня до середини листопада», – сказав Вучич.

Як зазначає видання, майбутні вибори до 250-місцевого парламенту (Народної скупщини) можуть стати вже п'ятими в Сербії за останнє десятиліття і четвертими, які проводяться достроково. Попри це, політсила Вучича – Сербська прогресивна партія (СНС) – стабільно домінує на виборах у країні ще з 2012 року.

Нагадаємо, у Сербії відбулася серйозна ескалація політичної кризи – антиурядові протести проти президента Александра Вучича переросли у прямі сутички з його прихильниками. Це сталося після понад дев’яти місяців безперервних акцій протесту.

Студентські протести в Сербії почалися ще в листопаді минулого року після обвалу навісу залізничного вокзалу в Новому-Саді, внаслідок чого загинули 16 людей. Трагедія спричинила хвилю звинувачень у корупції та нецільовому використанні коштів під час реалізації державних інфраструктурних проєктів.

До слова, чинний президент Сербії Александар Вучич, який керує країною з 2017 року, більше не збирається переобиратися на новий термін.