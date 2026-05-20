Вигівський йде відставку? Нацполіція прокоментувала чутки

Іван Вигівський з липня 2023 року є головою Національної поліції

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

У соцмережах з’явилася інформація про те, що Вигівський нібито подав заяву про відставку з посади

Інформація про відставку голови Національної поліції України Івана Вигівського не відповідає дійсності. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речницю Нацполіції Юлію Гірдвіліс, яку цитує «Інтерфакс-Україна».

Раніше в соцмережах з’явилася інформація про те, що Вигівський нібито написав заяву про відставку із займаної посади. «Ця інформація не відповідає дійсності, Вигівський не подавав рапорт про відставку, перебуває на місці і виконує свої обов’язки», – каже вона.

Нагадаємо, правоохоронці проводять обшуки в управліннях Національної поліції у кількох областях. Йдеться про Івано-Франківщину, Тернопільщину та Житомирщину.

За попередніми даними, затримано кількох високопосадовців під час отримання хабаря. Фігурантам оголошено підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди).

Раніше голова Національної поліції Іван Вигівський заявив, що залучення поліцейських до мобілізації негативно впливає на її імідж та підриває довіру населення, яку формували роками. Як зазначив Вигівський, проблема полягає не в небажанні виконувати завдання з оповіщення громадян, а у впливі цього процесу на оцінку поліції з боку суспільства.

Як повідомлялося, генерал поліції Євгеній Жуков подав у відставку з посади начальника Департаменту патрульної поліції Національної поліції України. Рішення про відставку було ухвалено після скандалу з патрульними поліцейськими, які прибули на місце теракту в Києві, але втекли після пострілів.

Згодом стало відомо, що Євгеній Жуков став радником голови Національної поліції.