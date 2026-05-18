Президент Угорщини відкинув заклик Петера Мадяра піти у відставку
Тамаш Шуйок відхилив вимоги нового прем'єр-міністра Петера Мадяра
Президент Угорщини Тамаш Шуйок категорично відмовився йти у відставку за вимогою нового керівника уряду Петера Мадяра. Глава держави наголосив, що продовжуватиме виконувати свої обов'язки у межах чинного законодавства. Про це він заявив в інтерв’ю Index, інформує «Главком».
Шуйок підкреслив, що його каденція захищена Основним законом країни і політичний тиск з боку нового прем'єра не є приводом для припинення повноважень.
«Немає жодних правових підстав чи конституційних причин, які б могли обґрунтувати мою відставку. Я присягнув на вірність Основному закону та захисту конституційного ладу, і ця присяга зобов’язує мене як до чинної більшості, так і до меншості, і до всієї політичної нації», – сказав президент Угорщини.
Президент Угорщини також додав, що лишається вірним своїй присязі, і «доки виконання моїх обов’язків не стане неможливим, я маю намір виконувати покладені на мене обов’язки».
«Присяга – як я вже казав – зобов’язує мене перед усією політичною нацією, а не лише перед більшістю чи меншістю. Це випливає з конституційного статусу президента Угорської Республіки», – резюмував він.
Нагадаємо, політичне протистояння між лідерами загострилося 13 травня, коли новопризначений прем'єр-міністр Петер Мадяр висунув главі держави ультиматум. Новий уряд дав Шуйоку час до кінця травня для того, щоб добровільно піти з посади. У разі відмови Мадяр допустив примусове усунення президента через внесення відповідних поправок до конституції Угорщини.
Нагадаємо, в Угорщині 9 травня відбулося перше засідання новообраного парламенту, де абсолютну більшість отримала опозиційна партія «Тиса» на чолі з Петером Мадяром.
Новий склад парламенту був обраний на виборах 12 квітня. Партія Мадяра отримала 141 мандат із 199, хоча ще у попередньому скликанні взагалі не була представлена у парламенті.
Як відомо, лідер партії «Тиса» Петер Мадяр ініціює зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Символічним місцем для перших переговорів політик обрав місто Берегове на Закарпатті. Про це Мадяр повідомив на своїй сторінці у Facebook після зустрічі з мером Берегового Золтаном Баб’яком.
