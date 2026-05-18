Головна Світ Політика
search button user button menu button

Президент Угорщини відкинув заклик Петера Мадяра піти у відставку

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
google social img telegram social img facebook social img
Президент Угорщини відкинув заклик Петера Мадяра піти у відставку
Шуйок підкреслив, що його каденція захищена Основним законом країни
фото з відкритих джерел
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Тамаш Шуйок відхилив вимоги нового прем'єр-міністра Петера Мадяра

Президент Угорщини Тамаш Шуйок категорично відмовився йти у відставку за вимогою нового керівника уряду Петера Мадяра. Глава держави наголосив, що продовжуватиме виконувати свої обов'язки у межах чинного законодавства. Про це він заявив в інтерв’ю Index, інформує «Главком».

Шуйок підкреслив, що його каденція захищена Основним законом країни і політичний тиск з боку нового прем'єра не є приводом для припинення повноважень.

«Немає жодних правових підстав чи конституційних причин, які б могли обґрунтувати мою відставку. Я присягнув на вірність Основному закону та захисту конституційного ладу, і ця присяга зобов’язує мене як до чинної більшості, так і до меншості, і до всієї політичної нації», – сказав президент Угорщини.

Президент Угорщини також додав, що лишається вірним своїй присязі, і «доки виконання моїх обов’язків не стане неможливим, я маю намір виконувати покладені на мене обов’язки».

«Присяга – як я вже казав – зобов’язує мене перед усією політичною нацією, а не лише перед більшістю чи меншістю. Це випливає з конституційного статусу президента Угорської Республіки», – резюмував він.

Нагадаємо, політичне протистояння між лідерами загострилося 13 травня, коли новопризначений прем'єр-міністр Петер Мадяр висунув главі держави ультиматум. Новий уряд дав Шуйоку час до кінця травня для того, щоб добровільно піти з посади. У разі відмови Мадяр допустив примусове усунення президента через внесення відповідних поправок до конституції Угорщини.

Нагадаємо, в Угорщині 9 травня відбулося перше засідання новообраного парламенту, де абсолютну більшість отримала опозиційна партія «Тиса» на чолі з Петером Мадяром.

Новий склад парламенту був обраний на виборах 12 квітня. Партія Мадяра отримала 141 мандат із 199, хоча ще у попередньому скликанні взагалі не була представлена у парламенті.

Як відомо, лідер партії «Тиса» Петер Мадяр ініціює зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. Символічним місцем для перших переговорів політик обрав місто Берегове на Закарпатті. Про це Мадяр повідомив на своїй сторінці у Facebook після зустрічі з мером Берегового Золтаном Баб’яком.

Читайте також:

Теги: Угорщина Петер Мадяр президент відставка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Майбутній прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр
Новий Орбан чи шанс для України? Як Мадяр став новим фактором ризику
2 травня, 05:45
Україна просить Туреччину розглянути можливість організації зустрічі на рівні президента Зеленського і Путіна
Переговори з РФ: Україна звернулася до Туреччини за допомогою
19 квiтня, 16:58
За словами міністра, транзит нафти з території Білорусі у бік України відновили у середу
Угорщина повідомила про відновлення постачання нафти через «Дружбу»
22 квiтня, 20:07
Петер Мадяр запропонував Володимиру Зеленському зустрітися у Берегові
Офіс президента відповів на заклики Петера Мадяра зустрітися із Зеленським на Закарпатті
29 квiтня, 16:44
Глава МЗС України: «Ми зацікавлені у встановленні безпосереднього діалогу якомога швидше»
Переговори України та Угорщини: Сибіга зробив заяву про майбутню зустріч
1 травня, 20:38
Перший саміт ЄС–Вірменія у Єревані, 5 травня 2026 року
Пашинян заявив про курс на ЄС: Єреван отримав €30 млн на оборону
5 травня, 19:13
Юлія Мендель під час інтерв'ю американському журналісту Такеру Карлсону
Колишня прессекретарка президента України потрапила до бази «Миротворця»
12 травня, 15:14
Засідання уряду Угорщини
Угорщина викликала на килим російського посла через атаку на Закарпаття
13 травня, 20:30
Прем'єр-міністр Латвії Евіка Сіліня
У Латвії розпалася урядова коаліція. До чого тут Україна?
13 травня, 18:13

Політика

Путін дедалі менше має варіантів у війні з Україною – розвідка Естонії
Путін дедалі менше має варіантів у війні з Україною – розвідка Естонії
Президент Угорщини відкинув заклик Петера Мадяра піти у відставку
Президент Угорщини відкинув заклик Петера Мадяра піти у відставку
Білорусь розпочала військові навчання з бойового застосування ядерної зброї
Білорусь розпочала військові навчання з бойового застосування ядерної зброї
Молдова викликала російського посла через спробу Путіна паспортизувати Придністров'я
Молдова викликала російського посла через спробу Путіна паспортизувати Придністров'я
Ворог почав застосовувати нову тактику запуску «Ланцетів» – Флеш
Ворог почав застосовувати нову тактику запуску «Ланцетів» – Флеш
Втікач Азаров розкрив персону могутнього політика, який тепер рятує Московську церкву в Україні
Втікач Азаров розкрив персону могутнього політика, який тепер рятує Московську церкву в Україні

Новини

Україна та Угорщина домовилися провести раунд консультацій: подробиці
Сьогодні, 09:33
Два військових літака США під час авіашоу зіштовхнулися у повітрі (відео)
Сьогодні, 08:59
На півночі України дощитиме з грозами: погода на 18 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Жорін: Україна здатна деокупувати Придністров'я військовим шляхом
Вчора, 22:35
Дощі із грозами в окремих областях України: погода на 17 травня 2026 року
Вчора, 05:59
Рада Україна–НАТО зустрінеться у палаці шведського короля
16 травня, 06:20

Прес-релізи

«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
«Альфа» СБУ продовжує набір ІТ-спеціалістів до своєї команди
13 травня, 17:32
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua