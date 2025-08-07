Головна Світ Політика
Трамп назвав умову, за якої зустрінеться з Путіним

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Раніше Трамп заявив про «високу ймовірність» проведення зустрічі із Зеленським та Путіним
фото з відкритих джерел

За словами посадовця Білого дому, місце зустрічі Трампа і Путіна поки що не визначене

Президент США Дональд Трамп погодиться на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним лише у тому випадку, якщо той проведе переговори з українським лідером Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Post.

За словами неназваного представника Білого дому, місце потенційної зустрічі поки не визначене. «Путін повинен зустрітися із Зеленським, щоб зустріч відбулася», – заявив він.

Нагадаємо, 6 серпня диктатор Володимир Путін та спецпосланець Трампа Стів Віткофф провели переговори у Росії. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп назвав зустріч «дуже продуктивною».

Згодом президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп провели телефонну розмову. «Наша спільна позиція з партнерами абсолютно чітка: війна має завершитись. І це має бути чесне завершення. У розмові також взяли участь європейські лідери, і я вдячний кожному з них за підтримку. Ми обговорили те, що було озвучено в Москві», – розповів. Зеленський за підсумками розмови.

Як повідомлялося, Росія та США погодили домовленість про зустріч російського диктатора Володимира Путіна та американського лідера Дональда Трампа найближчими днями.

До слова, російський диктатор Володимир Путін заявив, що допускає зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським. Кремлівський очільник стверджує, що нібито не має нічого проти проведення зустрічі з українським лідером. Однак глава РФ каже, що для подібних переговорів «необхідні умови». Про які саме умови йдеться він не уточнив.

