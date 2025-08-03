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Медіа назвали суму, яку пожертвував Ілон Маск, аби повернути прихильність Трампа

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Медіа назвали суму, яку пожертвував Ілон Маск, аби повернути прихильність Трампа
Гроші отримали MAGA Inc., Фонд лідерства Сенату та Фонд лідерства Палати представників
фото: Alex Brandon/AP

Ще на початку 2024 року мільярдер активно підтримував кампанію Трампа, вклавши у неї, за різними оцінками, до $250 млн

Після гучної публічної сварки мільярдер Ілон Маск вирішив загладити свою провину перед президентом США Дональдом Трампом. Бізнесмен перерахував по $5 млн трьом суперкомітетам політичної дії, які підтримують Трампа і Республіканську партію. Загалом сума пожертв сягнула $15 млн. Як передає «Главком», про це повідомляє Politico.

Гроші отримали MAGA Inc., Фонд лідерства Сенату та Фонд лідерства Палати представників. Усі перекази датовані 27 червня – це сталося приблизно за тиждень до того, як Маск оголосив про створення власної політичної сили – Американської партії.

Як відомо, на початку 2024 року мільярдер активно підтримував кампанію Трампа, вклавши у неї, за різними оцінками, до $250 млн. У відповідь Трамп призначив Маска очільником новоствореного Департаменту ефективності уряду – структури, яка мала боротися з неефективністю, шахрайством та зайвими витратами у федеральних відомствах.

Але далі почався конфлікт. Маск розкритикував урядовий законопроєкт «Один великий гарний закон», який передбачав податкові пільги, жорсткішу імміграційну політику й одночасно скорочення стимулів для покупців електрокарів. Президент США у відповідь на це, а також на заяву Маска про те, що ім’я Трампа фігурує у файлах Епштейна, пригрозив скасувати федеральні контракти з компаніями Маска.

Водночас Маск не полишив ідеї створення третьої політичної сили. 4 липня він провів опитування на своїй платформі X, де запитав користувачів, чи варто створювати Американську партію. За ідею проголосувало понад 65% із 1,25 млн учасників.  Він також заявив, що, хоч і не може балотуватись у президенти (бо народився за межами США), планує фінансувати кандидатів через нову партію. Його мета – захопити кілька місць у Конгресі, аби мати вплив на ухвалення законів.

Ці плани викликали обурення у Трампа. У соцмережі Truth Social він написав, що Маск «зійшов з глуздуі створення третьої партії призведе до «хаосу та повного руйнування». Хоча пізніше додав, що не хоче шкодити компаніям Маска, і бажає, щоб вони «процвітали, як ніколи».

Раніше Трамп порадив американському підприємцю Ілону Маску «повернутись додому до ПАР» на тлі критики бізнесменом законопроєкту глави держави про податки. При цьому 29 червня Трамп заявив в інтерв'ю Fox News, що добре ставиться до Маска, попри конфлікт. Він додав, що «розумний хлопець» Маск проводив із ним виборчу компанію, але був «трохи засмучений». На думку лідера, це було недоречно. Трамп пов'язав невдоволення підприємця з тим, що влада не сприяла поширенню в США автомобілів з електродвигуном, які випускає компанія Маска Tesla.

До слова, Трамп стверджував, що Маск, «можливо, отримує більше субсидій, ніж будь-яка людина в історії». Він також погрожував перевірити доцільність фінансування виробництва електромобілів у США.

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Теги: Дональд Трамп Ілон Маск

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