Головна Світ Політика
search button user button menu button

Стало відомо, коли Трамп хоче провести тристоронню зустріч із Зеленським та Путіним

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Стало відомо, коли Трамп хоче провести тристоронню зустріч із Зеленським та Путіним
Трамп озвучив свій намір провести переговори у форматі «Зеленський – Путін – Трамп» під час телефонної розмови з європейськими лідерами
колаж glavcom.ua

Повідомляється, що перспективи зустрічі Трампа, Зеленського та Путіна все одно залишаються туманними

У понеділок Дональд Трамп планує зустрітися з Володимиром Зеленським у Вашингтоні, після чого прагне організувати тристоронній саміт за участі також Володимира Путіна. Про це повідомляє Axios із посиланням на поінформовані джерела, передає «Главком».

За даними видання, Трамп озвучив свій намір провести переговори у форматі «Зеленський – Путін – Трамп» під час телефонної розмови з європейськими лідерами, яка відбулася одразу після його зустрічі з Путіним на Алясці.

За словами співрозмовників Axios, президент США заявив, що хоче організувати саміт «швидко», вже 22 серпня.

Втім, перспективи такої зустрічі залишаються туманними. Як зазначає Axios, умови закінчення війни, які Путін начебто озвучив на Алясці, Україна може відкинути, що фактично зробить переговори безрезультатними. До того ж сам Путін публічно поки не підтверджував готовності брати участь у тристоронньому саміті.

Нагадаємо, США запропонували Україні безпекові гарантії, подібні до тих, що надає НАТО своїм членам, але без формального вступу до Альянсу. Ці пропозиції США, ймовірно, стануть предметом обговорення, коли Трамп прийматиме Зеленського у Білому домі в понеділок. Згідно з українськими джерелами, на зустрічі також порушать територіальні питання, оскільки «Путіну справді вдалося просунути ідею, що українці мають залишити Донбас».

Раніше видання Bloomberg писало, Трамп у розмові зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що позиція Путіна щодо територій залишилася незмінною. Так, за словами співрозмовників видання, Путін усе ще хоче, аби Україна поступилася контролем над усім Донбасом на сході України. Водночас сам Трамп підкреслив: щодо питання територій рішення повинен ухвалювати Київ.

Джерела агентства також зазначили, що Росія може припинити висувати свої претензії на ті частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює, фактично заморозивши там лінію фронту.

Крім того, Путін вимагає від України гарантій для російської мови та церкви. 

До слова, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо підсумків своїх нещодавніх переговорів із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. За його словами, всі учасники зійшлися на думці, що метою має бути мирна угода, а не тимчасове перемир'я.

Також президент Володимир Зеленський розкрив альтернативний план дій у разі, якщо тристороння зустріч за участі України, США та Росії не відбудеться або не принесе результатів. За його словами, у такому випадку Україна вимагатиме посилення санкцій проти Росії. 

Теги: путін Дональд Трамп Володимир Зеленський переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп пообіцяв для США новітню систему ППО
Розкрито деталі «Золотого куполу» Трампа
13 серпня, 14:38
Ціни на нафту піднялися
Торгове перемир'я США й Китаю. Як відреагували світові ціни на нафту
12 серпня, 09:52
Головні новини ночі проти 9 серпня
Атака на Харківщину, Трамп назвав дату зустрічі з Путіним: головне за ніч
9 серпня, 07:01
Переговори про закінчення війни та цифровий ТЦК. Головне за 7 серпня
Переговори про закінчення війни та цифровий ТЦК. Головне за 7 серпня
7 серпня, 21:00
У 2023 році президент Володимир Зеленський вручив орден «Золота Зірка» Кривоножку
У Повітряних силах новий командувач: що відомо про Кривоножка
3 серпня, 18:59
Путін відвідав Смоленський скит
Лишилось тільки молитись? Путін почув ультиматум Трампа і поїхав у монастир
1 серпня, 17:08
FPV-перехоплювач в руках одного з охоронців Путіна
Охорона почала використовувати нове обладнання для захисту Путіна (фото, відео)
29 липня, 07:26
Посол України в США розповіла, чи дійсно введе Трамп санкції проти Росії
Посол України в США розповіла, чи дійсно введе Трамп санкції проти Росії
26 липня, 07:55
До кінця 2025 року ракета «Орєшнік» з'явиться на території Білорусі
Скільки у росіян «Орєшніка». Українська розвідка розкрила секрет Путіна
19 липня, 11:05

Політика

Fox News опублікував лист, який Меланія Трамп передала Путіну
Fox News опублікував лист, який Меланія Трамп передала Путіну
Стало відомо, коли Трамп хоче провести тристоронню зустріч із Зеленським та Путіним
Стало відомо, коли Трамп хоче провести тристоронню зустріч із Зеленським та Путіним
The Telegraph: вимога Путіна щодо Донбасу може стати найкращим доступним варіантом для України
The Telegraph: вимога Путіна щодо Донбасу може стати найкращим доступним варіантом для України
«Це удар у спину»: FT розповів про реакцію України на зустріч Трампа та Путіна
«Це удар у спину»: FT розповів про реакцію України на зустріч Трампа та Путіна
Ердоган прокоментував саміт на Алясці
Ердоган прокоментував саміт на Алясці
Путін після зустрічі із Трампом зробив заяву
Путін після зустрічі із Трампом зробив заяву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
277K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
110K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 серпня 2025
11K
Неймовірне відкриття: родовище золота знайдено в недослідженому регіоні планети
6981
Прогноз магнітних бур на 16-18 серпня: якою буде сонячна активність
2939
На Алясці домовилися домовлятися. Що це означає?
2814
Путін після зустрічі із Трампом зробив заяву

Новини

Херсонщину атакувано з артилерії та дронів: поранені 13 людей
Вчора, 14:08
Ядерну зброю треба було віддавати США, а не Росії, – Ющенко
15 серпня, 07:39
Карта бойових дій в Україні станом на 12 серпня 2025 року
12 серпня, 08:10
У «Резерв+» зʼявилась функція сплати штрафу за неприбуття за повісткою: як це працює
12 серпня, 04:30
Готувала удар по промислових об’єктах: у Запоріжжі затримано російську агентку
11 серпня, 10:57
Землетрус у Туреччині: є жертва, десятки постраждалих, зруйновані будинки
11 серпня, 01:26

Прес-релізи

Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
Мистецтво з передової: у Києві відкривається виставка воїна-художника Юрія Погребняка
16 серпня, 17:10
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua