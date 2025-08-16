Стало відомо, коли Трамп хоче провести тристоронню зустріч із Зеленським та Путіним

Трамп озвучив свій намір провести переговори у форматі «Зеленський – Путін – Трамп» під час телефонної розмови з європейськими лідерами

Повідомляється, що перспективи зустрічі Трампа, Зеленського та Путіна все одно залишаються туманними

У понеділок Дональд Трамп планує зустрітися з Володимиром Зеленським у Вашингтоні, після чого прагне організувати тристоронній саміт за участі також Володимира Путіна. Про це повідомляє Axios із посиланням на поінформовані джерела, передає «Главком».

За даними видання, Трамп озвучив свій намір провести переговори у форматі «Зеленський – Путін – Трамп» під час телефонної розмови з європейськими лідерами, яка відбулася одразу після його зустрічі з Путіним на Алясці.

За словами співрозмовників Axios, президент США заявив, що хоче організувати саміт «швидко», вже 22 серпня.

Втім, перспективи такої зустрічі залишаються туманними. Як зазначає Axios, умови закінчення війни, які Путін начебто озвучив на Алясці, Україна може відкинути, що фактично зробить переговори безрезультатними. До того ж сам Путін публічно поки не підтверджував готовності брати участь у тристоронньому саміті.

Нагадаємо, США запропонували Україні безпекові гарантії, подібні до тих, що надає НАТО своїм членам, але без формального вступу до Альянсу. Ці пропозиції США, ймовірно, стануть предметом обговорення, коли Трамп прийматиме Зеленського у Білому домі в понеділок. Згідно з українськими джерелами, на зустрічі також порушать територіальні питання, оскільки «Путіну справді вдалося просунути ідею, що українці мають залишити Донбас».

Раніше видання Bloomberg писало, Трамп у розмові зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським заявив, що позиція Путіна щодо територій залишилася незмінною. Так, за словами співрозмовників видання, Путін усе ще хоче, аби Україна поступилася контролем над усім Донбасом на сході України. Водночас сам Трамп підкреслив: щодо питання територій рішення повинен ухвалювати Київ.

Джерела агентства також зазначили, що Росія може припинити висувати свої претензії на ті частини Запорізької та Херсонської областей, які вона зараз не контролює, фактично заморозивши там лінію фронту.

Крім того, Путін вимагає від України гарантій для російської мови та церкви.

До слова, президент США Дональд Трамп зробив заяву щодо підсумків своїх нещодавніх переговорів із Володимиром Путіним та Володимиром Зеленським. За його словами, всі учасники зійшлися на думці, що метою має бути мирна угода, а не тимчасове перемир'я.

Також президент Володимир Зеленський розкрив альтернативний план дій у разі, якщо тристороння зустріч за участі України, США та Росії не відбудеться або не принесе результатів. За його словами, у такому випадку Україна вимагатиме посилення санкцій проти Росії.