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У Києві вибухи, працює ППО

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Києві вибухи, працює ППО
фото ілюстративне з відкритих джерел

У місті лунає тривога

Вранці 13 листопада у столиці працюють Сили протиповітряної оборони, у місті лунає тривога через загрозу ракетних та дронових ударів. Про це повідомило КМВА.

«Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!», – зазначив начальника КМВА Сергія Попко.

У соцмережах повідомляють про пожежу внаслідок влучання у Києві та Броварах.

У Києві вибухи, працює ППО фото 1
фото: Київ реалістичний

У КМВА повідомили, що у зв’язку із загрозою ракетного удару в Києві можуть бути запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії. 

Нагадаємо, у Києві та низці областей України 13 листопада о 06:40 оголошено повітряну тривогу через зліт ворожих БпЛА та ракетну небезпеку

У Київській області вже кілька годин триває повітряна тривога. Сили ППО працюють над збиттям російських дронів-камікадзе «Шахед». 

А на півночі Росії було зафіксовано зліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95. 

Упродовж доби окупанти завдали 510 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок російських атак по Запорізькому району отримала поранення 69-річна жінка. 

 

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Теги: Київ ракета тривога

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