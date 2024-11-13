У Києві вибухи, працює ППО

У місті лунає тривога

Вранці 13 листопада у столиці працюють Сили протиповітряної оборони, у місті лунає тривога через загрозу ракетних та дронових ударів. Про це повідомило КМВА.

«Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!», – зазначив начальника КМВА Сергія Попко.

У соцмережах повідомляють про пожежу внаслідок влучання у Києві та Броварах.

фото: Київ реалістичний

У КМВА повідомили, що у зв’язку із загрозою ракетного удару в Києві можуть бути запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії.

Нагадаємо, у Києві та низці областей України 13 листопада о 06:40 оголошено повітряну тривогу через зліт ворожих БпЛА та ракетну небезпеку.

У Київській області вже кілька годин триває повітряна тривога. Сили ППО працюють над збиттям російських дронів-камікадзе «Шахед».

А на півночі Росії було зафіксовано зліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95.

Упродовж доби окупанти завдали 510 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок російських атак по Запорізькому району отримала поранення 69-річна жінка.