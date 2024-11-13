У Києві вибухи, працює ППО
У місті лунає тривога
Вранці 13 листопада у столиці працюють Сили протиповітряної оборони, у місті лунає тривога через загрозу ракетних та дронових ударів. Про це повідомило КМВА.
«Повітряна тривога триває! В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!», – зазначив начальника КМВА Сергія Попко.
У соцмережах повідомляють про пожежу внаслідок влучання у Києві та Броварах.
У КМВА повідомили, що у зв’язку із загрозою ракетного удару в Києві можуть бути запроваджені графіки аварійних відключень електроенергії.
Нагадаємо, у Києві та низці областей України 13 листопада о 06:40 оголошено повітряну тривогу через зліт ворожих БпЛА та ракетну небезпеку.
У Київській області вже кілька годин триває повітряна тривога. Сили ППО працюють над збиттям російських дронів-камікадзе «Шахед».
А на півночі Росії було зафіксовано зліт кількох стратегічних бомбардувальників Ту-95.
Упродовж доби окупанти завдали 510 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок російських атак по Запорізькому району отримала поранення 69-річна жінка.
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