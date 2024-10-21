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Стало відомо, яке озброєння отримає Україна від США у новому пакеті допомоги

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Стало відомо, яке озброєння отримає Україна від США у новому пакеті допомоги
До нового пакета військової допомоги від США увійшли ракети, боєприпаси та військова техніка
фото з відкритих джерел

Міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським оголосив про виділення пакета військової допомоги на $400 млн

Сполучені Штати Америки оголосили про 68-й пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли ракети, боєприпаси та військова техніка. Журналістка The Wall Street Journal Лара Селігман з посиланням на лист Пентагону розповіла детальніше про вміст нового оборонного пакета для України.

Що ввійшло до нового пакета допомоги

  • додаткові боєприпаси для систем Himars;
  • 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;
  • 60-мм, 81-мм та 120-мм мінометні боєприпаси;
  • протитанкові ракетні комплекси TOW;
  • протитанкові ракетні комплекси Javelin та гранатомети AT-4;
  • гусеничні бронетранспортери M113;
  • обладнання супутникового зв’язку;
  • стрілецька зброя та боєприпаси;
  • гранати та тренувальне обладнання;
  • обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
  • обладнання для захисту критичної інфраструктури;
  • запчастини, допоміжне обладнання, послуги з навчання та транспортування.

Нагадаємо, 21 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін прибув із візитом до Києва. Глава Пентагону планував зустрітися у Києві з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умєровим, щоб обговорити потреби України в озброєнні та те, як США можуть продовжувати підтримувати ЗСУ протягом наступного року.

Як повідомлялося, у ході зустрічі Зеленського з главою Пентагону Ллойдом Остіном було обговорено питання оборонних пріоритетів, підготовки до зими та розширення використання далекобійної зброї.

До слова, міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським оголосив про виділення нового пакета військової допомоги на $400 млн.

Теги: США війна озброєння зброя військова допомога

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