Стало відомо, яке озброєння отримає Україна від США у новому пакеті допомоги
Міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським оголосив про виділення пакета військової допомоги на $400 млн
Сполучені Штати Америки оголосили про 68-й пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли ракети, боєприпаси та військова техніка. Журналістка The Wall Street Journal Лара Селігман з посиланням на лист Пентагону розповіла детальніше про вміст нового оборонного пакета для України.
Що ввійшло до нового пакета допомоги
- додаткові боєприпаси для систем Himars;
- 155-мм та 105-мм артилерійські боєприпаси;
- 60-мм, 81-мм та 120-мм мінометні боєприпаси;
- протитанкові ракетні комплекси TOW;
- протитанкові ракетні комплекси Javelin та гранатомети AT-4;
- гусеничні бронетранспортери M113;
- обладнання супутникового зв’язку;
- стрілецька зброя та боєприпаси;
- гранати та тренувальне обладнання;
- обладнання та боєприпаси для підривних робіт;
- обладнання для захисту критичної інфраструктури;
- запчастини, допоміжне обладнання, послуги з навчання та транспортування.
Нагадаємо, 21 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін прибув із візитом до Києва. Глава Пентагону планував зустрітися у Києві з президентом Володимиром Зеленським і міністром оборони Рустемом Умєровим, щоб обговорити потреби України в озброєнні та те, як США можуть продовжувати підтримувати ЗСУ протягом наступного року.
Як повідомлялося, у ході зустрічі Зеленського з главою Пентагону Ллойдом Остіном було обговорено питання оборонних пріоритетів, підготовки до зими та розширення використання далекобійної зброї.
До слова, міністр оборони США Ллойд Остін під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським оголосив про виділення нового пакета військової допомоги на $400 млн.
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