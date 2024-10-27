Втрати ворога станом на 27 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

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Нині триває 977-й день повномасштабної війни в Україні .

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Втрати ворога у війні станом на 27 жовтня 2024 року

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 27 жовтня 2024 року.

Триває 977-й день повномасштабної війни в Україні

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