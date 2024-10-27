Втрати ворога станом на 27 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1440 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 27 жовтня 2024 року.
Втрати Росії у війні на 27 жовтня 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 27 жовтня втратила:
- особового складу ‒ близько 689 040 (+1440) осіб;
- танків ‒ 9 113 (+4) од;
- бойових броньованих машин ‒ 18 355 (+23) од;
- артилерійських систем – 19 821 (+39) од;
- РСЗВ – 1 240 (+0) од;
- засоби ППО ‒ 984 (+0) од;
- літаків – 369 (+0) од;
- гелікоптерів – 329 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 799 (+73);
- крилаті ракети ‒ 2 625 (+0);
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;
- підводні човни – 1 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27 560 (+100) од;
- спеціальна техніка ‒ 3 542 (+1).
Дані уточнюються.
Активність флоту окупантів станом на 27 жовтня
- в Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – пʼять суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – сім суден, з них три рухались з протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Нині триває 977-й день повномасштабної війни в Україні.
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