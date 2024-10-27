Головна Новини
search button user button menu button

Втрати ворога станом на 27 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Втрати ворога станом на 27 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Триває 977-й день повномасштабної війни в Україні
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1440 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 27 жовтня 2024 року.

Втрати Росії у війні на 27 жовтня 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 27 жовтня втратила

  • особового складу ‒ близько 689 040 (+1440) осіб;
  • танків ‒ 9 113 (+4) од;
  • бойових броньованих машин ‒ 18 355 (+23) од;
  • артилерійських систем – 19 821 (+39) од;
  • РСЗВ – 1 240 (+0) од;
  • засоби ППО ‒ 984 (+0) од;
  • літаків – 369 (+0) од;
  • гелікоптерів – 329 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17 799 (+73);
  • крилаті ракети ‒ 2 625 (+0);
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од;
  • підводні човни – 1 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 27 560 (+100) од;
  • спеціальна техніка ‒ 3 542 (+1).

Дані уточнюються.

Втрати ворога у війні станом на 27 жовтня 2024 року
Втрати ворога у війні станом на 27 жовтня 2024 року
інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 27 жовтня

  •  в Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • в Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 2 є носіями крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до 24 ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – пʼять суден, з них чотири продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – сім суден, з них три рухались з протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Активність флоту окупантів станом на 27 жовтня
Активність флоту окупантів станом на 27 жовтня
інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 977-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: окупанти війна Генштаб втрати

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пропаганда Кремля намагається переконати, що Україні немає сенсу боротися
Росія кинула всі сили, щоб розвалити українське суспільство
15 жовтня, 11:40
El Pais повідомила, чи доведеться Україні йти на поступки у перемовинах з РФ
El Pais повідомила, чи доведеться Україні йти на поступки у перемовинах з РФ
28 вересня, 15:44
Путін і Сі Цзіньпін під час перемовин у Пекіні
Китай постачав Росії зброю для війни проти України: Захід отримав докази
28 вересня, 16:55
Відзнаку президента України «Хрест бойових заслуг» отримали ще семеро воїнів
Начальник Генштабу отримав почесну відзнаку від президента
1 жовтня, 11:26
Ізраїль розглядає варіанти відповіді на ракетну атаку Ірану
Іран попросив Росію допомогти захиститися від атаки Ізраїлю – NYT
4 жовтня, 18:39
Північна Корея постачає боєприпаси росіянам
Північна Корея передає Росії майже 3 млн боєприпасів на рік – The Times
5 жовтня, 13:45
Тернопільщину атакували БпЛА
Росіяни атакували безпілотниками промисловий об'єкт на Тернопільщині
16 жовтня, 07:45
Лубінець: Станом на зараз ситуація погіршується – у нас зменшується кількість ВПО, адже вони повертаються на тимчасово окуповані території України
Переселенці повертаються на окуповані території. Лідерка «слуг» назвала причину
23 жовтня, 20:20
Соратник Трампа порадив Україні пвідмовитися від своїх територій в обмін на мир
Території в обмін на мир. Кандидат у віцепрезиденти США зробив скандальну заяву про Україну
Вчора, 15:06

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
97K
Литва натякнула генсеку ООН, що треба зробити після гостин у Росії
95K
92-річна жителька Суджі звернулася до родичів у Києві
84K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 жовтня: ситуація на фронті
33K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 жовтня 2024
32K
День автомобіліста 2024: історія свята, привітання у прозі, віршах та листівках
22K
Відомий музикант став татусем двійнят

Новини

Втрати ворога станом на 27 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
Сьогодні, 08:11
Атака дронів на Україну, результати виборів у Грузії, перехід на зимовий час: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Сонячно та без опадів: прогноз погоди на 27 жовтня
Сьогодні, 06:00
Тривога у Києві тривала більше трьох годин
Сьогодні, 02:25
27 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Росія масово атакувала Україну дронами та ракетами, є загиблі та поранені: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua