У Києві дрон влучив у багатоповерхівку, де живе посол Естонії
Аннелі Кольк не постраждала
У ніч на 7 листопада російський дрон влучив у столичну багатоповерхівку, у якій живе посол Естонії в Україні Аннелі Кольк. Про це сьогодні повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна в соцмережі Х.
Глава естонського МЗС запевнив, що пані посол не постраждала.
«Ніхто не в безпеці в Україні, поки Росія не припинить свою агресію. Україна потребує посилення протиповітряної оборони для захисту своїх жителів. Ми не повинні до цього звикати», – наголосив Тсахкна.
Судячи з фото, яке опублікував міністр, йдеться про висотку в Печерському районі столиці, де через падіння уламків БПЛА загорівся ресторан на 33 поверсі.
Нагадаємо, російська армія в ніч на 7 листопада масовано атакувала Київ ударними безпілотниками. Повітряна тривога в місті тривала вісім годин. Уламки дронів упали в шести районах столиці. Двоє людей постраждали. Сили оборони в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста знешкодили понад три десятки БпЛА.
Крім того, вночі 8 листопада окупанти атакували Київську область і Київ дронами, унаслідок чого поранень зазнали чотири людини.
Як повідомлялося, з початку серпня росіяни почали застосовуватися дрони «Гербера». Це – дешеві безпілотники, у яких немає бойової частини, і завдання яких – лише заплутувати наші сили ППО.
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