У Києві дрон влучив у багатоповерхівку, де живе посол Естонії

Висотка в Печерському районі столиці, де через падіння уламків БПЛА загорівся ресторан на 33 поверсі

Аннелі Кольк не постраждала

У ніч на 7 листопада російський дрон влучив у столичну багатоповерхівку, у якій живе посол Естонії в Україні Аннелі Кольк. Про це сьогодні повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна в соцмережі Х.

Глава естонського МЗС запевнив, що пані посол не постраждала.

«Ніхто не в безпеці в Україні, поки Росія не припинить свою агресію. Україна потребує посилення протиповітряної оборони для захисту своїх жителів. Ми не повинні до цього звикати», – наголосив Тсахкна.

Судячи з фото, яке опублікував міністр, йдеться про висотку в Печерському районі столиці, де через падіння уламків БПЛА загорівся ресторан на 33 поверсі.

Нагадаємо, російська армія в ніч на 7 листопада масовано атакувала Київ ударними безпілотниками. Повітряна тривога в місті тривала вісім годин. Уламки дронів упали в шести районах столиці. Двоє людей постраждали. Сили оборони в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста знешкодили понад три десятки БпЛА.

Крім того, вночі 8 листопада окупанти атакували Київську область і Київ дронами, унаслідок чого поранень зазнали чотири людини.

Як повідомлялося, з початку серпня росіяни почали застосовуватися дрони «Гербера». Це – дешеві безпілотники, у яких немає бойової частини, і завдання яких – лише заплутувати наші сили ППО.