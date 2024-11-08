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У Києві дрон влучив у багатоповерхівку, де живе посол Естонії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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У Києві дрон влучив у багатоповерхівку, де живе посол Естонії
Висотка в Печерському районі столиці, де через падіння уламків БПЛА загорівся ресторан на 33 поверсі
фото: Margus Tsahkna/X

Аннелі Кольк не постраждала

У ніч на 7 листопада російський дрон влучив у столичну багатоповерхівку, у якій живе посол Естонії в Україні Аннелі Кольк. Про це сьогодні повідомив міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна в соцмережі Х.

Глава естонського МЗС запевнив, що пані посол не постраждала.

«Ніхто не в безпеці в Україні, поки Росія не припинить свою агресію. Україна потребує посилення протиповітряної оборони для захисту своїх жителів. Ми не повинні до цього звикати», – наголосив Тсахкна.

Судячи з фото, яке опублікував міністр, йдеться про висотку в Печерському районі столиці, де через падіння уламків БПЛА загорівся ресторан на 33 поверсі.

Нагадаємо, російська армія в ніч на 7 листопада масовано атакувала Київ ударними безпілотниками. Повітряна тривога в місті тривала вісім годин. Уламки дронів упали в шести районах столиці. Двоє людей постраждали. Сили оборони в повітряному просторі над Києвом та на підступах до міста знешкодили понад три десятки БпЛА. 

Крім того, вночі 8 листопада окупанти атакували Київську область і Київ дронами, унаслідок чого поранень зазнали чотири людини.

Як повідомлялося, з початку серпня росіяни почали застосовуватися дрони «Гербера». Це – дешеві безпілотники, у яких немає бойової частини, і завдання яких – лише заплутувати наші сили ППО.

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Теги: дрон Естонія будинок посол Київ

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