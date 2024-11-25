У рамках підготовки до ймовірної війни ФРН шиє парадну форму військовим – Bild
Комплект парадної форми коштуватиме приблизно 4 000 євро
Міністерство оборони (МО) Німеччини планує витратити 825 млн. євро на нову парадну форму для військовослужбовців, незважаючи на проблеми з фінансуванням. Про це повідомила газета Bild.
Згідно з інформацією, відомство подало відповідну заяву до бюджетного комітету. Як зазначило видання, міністерство оборони ФРН давно планувало закупити нову парадну форму, проте відклало реалізацію цього проєкту на тлі війни в Україні, віддавши перевагу модернізації польової форми.
Газета зазначила, що із необхідної суми в оборонного відомства вже є 306 млн євро, тож залишилося знайти ще 519 млн. євро. Для цього бюджетний комітет має затвердити їхнє виділення на наступному засіданні.
«Понад 800 млн євро – це неймовірно велика сума, яка викликає багато питань», – зазначив член комітету Бундестагу з бюджету Інго Гедехенс (Християнсько-демократичний союз). «Абсурдна розстановка пріоритетів – витрачати купу грошей на форму, яка не зробить Бундесвер придатнішим до війни», – додав він.
Як зазначила газета, військовослужбовці також «навряд чи будуть раді» цим планам. Багато хто вважає прийняту парадну форму (світло-сірий кітель та темно-сірі штани, – «Главком») «потворною», а кардинальної зміни моделі відомством не передбачено. У МО ФРН мають намір лише «дещо скоригувати крій та матеріал, щоб змінити посадку».
Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зауважив, що РФ за три місяці виробляє стільки ж зброї та боєприпасів, скільки весь Європейський Союз за один рік.
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