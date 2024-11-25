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У рамках підготовки до ймовірної війни ФРН шиє парадну форму військовим – Bild

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У рамках підготовки до ймовірної війни ФРН шиє парадну форму військовим – Bild
Німеччина опікується парадною формою своїх військових
фото із відкритих джерел

Комплект парадної форми коштуватиме приблизно 4 000 євро

 

Міністерство оборони (МО) Німеччини планує витратити 825 млн. євро на нову парадну форму для військовослужбовців, незважаючи на проблеми з фінансуванням. Про це повідомила газета Bild.

Згідно з інформацією, відомство подало відповідну заяву до бюджетного комітету. Як зазначило видання, міністерство оборони ФРН давно планувало закупити нову парадну форму, проте відклало реалізацію цього проєкту на тлі війни в Україні, віддавши перевагу модернізації польової форми.

Газета зазначила, що із необхідної суми в оборонного відомства вже є 306 млн євро, тож залишилося знайти ще 519 млн. євро. Для цього бюджетний комітет має затвердити їхнє виділення на наступному засіданні.

Бундесвер налічує близько 179 тис. військовослужбовців. До 2031 року їх кількість планувалося збільшити до 203 тис. осіб. У такому разі кожен комплект парадної форми коштуватиме 4 тис. євро, підрахувало видання.

«Понад 800 млн євро – це неймовірно велика сума, яка викликає багато питань», – зазначив член комітету Бундестагу з бюджету Інго Гедехенс (Християнсько-демократичний союз). «Абсурдна розстановка пріоритетів – витрачати купу грошей на форму, яка не зробить Бундесвер придатнішим до війни», – додав він.

Як зазначила газета, військовослужбовці також «навряд чи будуть раді» цим планам. Багато хто вважає прийняту парадну форму (світло-сірий кітель та темно-сірі штани, – «Главком») «потворною», а кардинальної зміни моделі відомством не передбачено. У МО ФРН мають намір лише «дещо скоригувати крій та матеріал, щоб змінити посадку».

Нагадаємо, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зауважив, що РФ за три місяці виробляє стільки ж зброї та боєприпасів, скільки весь Європейський Союз за один рік. 

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Теги: Європейський союз військові війна бюджет міністр Німеччина

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