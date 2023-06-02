Заарештована на Карибах розкішна яхта російського олігарха піде з молотка (фото)

Вартість яхти підсанкційного російського олігарха оцінуюють мінімум у $85-95 млн

Острівна карибська держава Антигуа та Барбуда виставить на продаж розкішну яхту Alfa Nero, конфісковану у поплічника Путіна, російського олігарха, засновника «Фосагро» та колишнього сенатора Андрія Гур'єва. Доля яхти з чорним корпусом завдовжки понад 80 м, купленої у 2014 р. за $120 млн, стала предметом дебатів у місцевому уряді та парламенті. Як розповідають, яхта була дуже популярною серед туристів та власників яхт місцевої гавані, що також приймає круїзні лайнери. Про це пише видання Ports Info.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нарешті у березні цього року уряд країни прийняв постанову, яка дозволяє йому конфіскувати Alfa Nero, продати її, сплатити витрати на утримання, а кошти, що залишилися, направити до скарбниці. Але для цього воно просило США виключити яхту із чорного списку, щоб не потрапити під вторинні санкції. «Це термінове питання, пов'язане з суспільними інтересами», – зазначив прем'єр-міністр Антигуа Гастон Браун на засіданні парламенту.

Вашингтон пішов назустріч. «Сьогоднішнє виняток із списку санкцій знаменує успішне закінчення історії з Alfa Nero, – йдеться в заяві Міністерства фінансів США – Андрій Гур'єв більше не зможе використати Alfa Nero для ведення розкішного способу життя, який він побудував, служачи довгі роки інтересам Кремля».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Сам Гур'єв та його син, які залишили керівні органи «Фосагро» після потрапляння до західних списків близьких до Кремля бізнесменів, а також інші їхні активи залишаються під санкціями.

Виробник судна Oceanco називав його «однією з найбільш культових і титулованих яхт у світі». VesselsValue минулого року оцінювала вартість яхти, біля якої басейн може трансформуватися у вертолітний майданчик, у $85-95 млн.

3 фото На весь екран





У 2015 р. представник Гур'єва говорив New Yorker, що олігарх яхтою не володіє, а «фрахтує Alfa Nero на регулярній основі». У базі даних судів Equasis її власником зареєстрована на Британських Віргінських островах компанія Flying Dutchman Overseas Limited. Але троє людей, які знають ситуацію в яхтовій галузі, підтверджували Financial Times, що судно належить Гур'єву.

Це далеко не єдиний «люкс» у розпорядженні Гур'єва, який потрапив під санкції уряду Великої Британії у квітні 2022 року. Він також є власником найбільшої приватної резиденції в Лондоні: 25-кімнатного особняка Witanhurst у Хайгейті вартістю 50 млн фунтів стерлінгів.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, Alfa Nero була кинута у Карибському морі після вторгнення Росії в Україну минулого року. Уряд Антигуа та Барбуди попередив власника суперяхти Alfa Nero, що він має 10 днів, щоб заявити права на судно, інакше воно буде продане тому, хто запропонує найвищу ціну.

Міністр інформації країни Мелфорд Ніколас заявив, що Alfa Nero була покинута в порту Фалмут у Антигуа в лютому 2022 року, і уряд «намагається запобігти майбутній небезпеці, оскільки розкішне судно не обслуговується його власником». Відомо, що 62-річний Гур'єв купив яхту за $120 млн у 2014 році. Судно з 12-метровим панорамним басейном, джакузі, спа-салоном, салоном краси та вертолітним майданчиком використовувалося його сім'єю кілька разів на рік.