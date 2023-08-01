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Польща заявила про невдячність України: МЗС запросило посла на розмову

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Польща заявила про невдячність України: МЗС запросило посла на розмову
Посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцький прибув в МЗС
фото з відкритих джерел

Олег Ніколенко: «Переконані, що українсько-польська дружба є набагато глибшою за політичну доцільність»

Міністерство закордонних справ України запросило посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького на розмову після заяв міністра Канцелярії президента Республіки Польща, керівника Офісу міжнародної політики Марціна Пшидача про невдячність українців за допомогу. Про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка. 

«1 серпня до МЗС України було запрошено посла Республіки Польща в Україні Бартоша Ціхоцького через висловлювання міністра Канцелярії президента Республіки Польща, керівника Офісу міжнародної політики Марціна Пшидача. Під час зустрічі було наголошено, що заяви про нібито невдячність українців за допомогу Польщі не відповідають дійсності та є неприйнятними.

Переконані, що українсько-польська дружба є набагато глибшою за політичну доцільність. Політика не має ставити під сумнів взаєморозуміння та міцність відносин наших народів. Жодні заяви не завадять нам спільно вибороти мир та розбудувати спільне європейське майбутнє», – зауважив речник МЗС.

Раніше повідомлялося, що у Польщі працюють над «білою книгою» щодо спірних питань в економічних відносинах між Києвом та Варшавою. ЇЇ оприлюднять до вересня.

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Теги: МЗС Польща політика

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