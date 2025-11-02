Головна Світ Економіка
Туреччина збільшує закупівлі неросійської нафти: названо причину

Максим Бурич
Максим Бурич
Туреччина, поряд із Китаєм та Індією, є ключовим покупцем російської сирої нафти
фото: Reuters

Найбільші НПЗ, включаючи SOCAR Turkey та Tupras, диверсифікують постачання, прагнучи зберегти експорт до Європи

Найбільші турецькі нафтопереробні заводи почали купувати значно більше неросійської сирої нафти у відповідь на останні західні санкції, спрямовані на обмеження фінансування війни Росії проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, Туреччина, поряд із Китаєм та Індією, є ключовим покупцем російської сирої нафти, але тепер турецькі НПЗ вживають заходів, аналогічних індійським, щоб мінімізувати ризики, пов'язані з санкційним тиском США, ЄС та Великої Британії.

НПЗ, що належить азербайджанській SOCAR, нещодавно придбав чотири партії сирої нафти з Іраку, Казахстану та інших неросійських виробників. Це становить від 77 тис. до 129 тис. барелів на день (б/д) неросійських поставок, що значно зменшить частку російської нафти, яка у вересні та жовтні становила майже весь обсяг споживання заводу (близько 210 тис.б/д).

Ще один великий турецький НПЗ Tupras, нарощує закупівлі неросійських марок нафти, аналогічних за якістю російській Urals, наприклад, іракських сортів.

Джерела Reuters стверджують, що Tupras, імовірно, повністю відмовиться від імпорту російської сирої нафти на одному зі своїх великих заводів. Це дозволить компанії підтримувати експорт палива до Європи, не порушуючи майбутні санкції ЄС. На іншому заводі компанія продовжить переробляти російську нафту.

Цього року Tupras вже диверсифікувала постачання, здійснивши першу закупівлю з Бразилії та очікуючи на прибуття вантажу ангольської сирої нафти.

За даними Kpler, у листопаді Туреччина планує отримати 141 тис. б/д іракської нафти, що є зростанням порівняно з 99 тис. б/д у жовтні. Загалом за січень-жовтень Туреччина імпортувала 669 тис. б/д сирої нафти, з яких 47% (317 тис. б/д) припадало на Росію.

Нагадаємо, експорт рафінованого палива з Росії впав до найнижчого рівня за час війни. Поєднання зупинок нафтопереробних заводів і посилення західних санкцій перевернуло енергетичну торгівлю країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Загальний обсяг морських поставок нафтопродуктів у перші 26 днів цього місяця склав в середньому 1,89 млн барелів на день, що є найнижчим показником принаймні з початку 2022 року. Попри невелике зростання експорту дизельного палива, загальний обсяг поставок знизився через слабкі показники нафти та мазуту, особливо з балтійських портів після атак на експортний хаб Усть-Луга. Несприятливі погодні умови в цьому регіоні в останні дні також могли вплинути на роботу портів.

