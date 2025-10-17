Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп пояснив, чому Росія не змогла взяти Київ за три дні

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
google social img telegram social img facebook social img
Трамп пояснив, чому Росія не змогла взяти Київ за три дні
Трамп розповів, чому Росія не змогла захопити Київ
фото: gettyimages

Президент США Дональд Трамп зазначив, що українські «Джавелін» зупинили швидке просування російських військ і врятували столицю України від захоплення

 

Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі заявив, що «Джавеліни», передані Сполученими Штатами, стали ключовим фактором у зупиненні російського наступу на Київ у перші дні війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.

Президент США Дональд Трамп під час інтерв’ю пояснив, чому російські війська не змогли взяти Київ у перші дні повномасштабного вторгнення.

«Російські сили намагалися взяти Київ, але їх зупинили «Джавеліни» , які я передав Україні», – сказав Трамп. Він також повторив раніше озвучену ним версію про те, що російський генерал повів війська через багнюку, де танки загрузли, і українські війська їх розстріляли.

«Без Джавелінів Росія швидко захопила б Київ», – підкреслив американський лідер.

Нагадаємо, що американський президент Дональд Трамп підкреслив, що стильний костюм Зеленського додає авторитету та демонструє впевненість під час переговорів.
За словами Трампа, між ним та Зеленським складаються добрі стосунки, що сприяє конструктивному діалогу під час зустрічі в Білому домі.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп під час переговорів із Володимиром Зеленським відзначив його рішучість та стійкість у складних обставинах. Американський лідер підкреслив, що між ним та українським президентом встановлені добрі особисті та ділові стосунки. За словами Трампа, такі якості Зеленського роблять його сильним лідером, здатним ефективно вести країну під час війни.

Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня зустрівся з лідером США Дональдом Трампом у Білому домі. Головні теми переговорів – постачання Україні систем ППО та ракет Tomahawk для посилення обороноздатності. Очікується, що цей арсенал допоможе завдати ударів по стратегічних об’єктах Росії та вплинути на перебіг війни.

Як повідомлялося, 16 жовтня Володимир Зеленський прибув із візитом до Сполучених Штатів. Президент анонсував низку важливих зустрічей, спрямованих на посилення оборони та енергетичної стійкості держави. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками оборонної компанії Raytheon, яка, зокрема, виробляє системи Patriot.

Читайте також:

Теги: Tomahawk танки президент Володимир Зеленський Дональд Трамп росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Жителі Білозерського Донецької області прибирають після російського обстрілу
Чи реально отримати компенсацію за зруйноване Росією житло? Як це працює зараз
7 жовтня, 20:00
Трамп звернувся до Конгресу з проханням про схвалення продажу Ізраїлю військової техніки
Адміністрація Трампа планує продати Ізраїлю зброю на $6,4 млрд – Reuters
20 вересня, 05:35
Трамп анонсував «дуже важливе» оголошення щодо аутизму
Трамп анонсував «дуже важливе» оголошення щодо аутизму
21 вересня, 04:34
Пісторіус наголосив, що Росія та Китай розширили свої можливості ведення війни у космосі
Росія відстежує супутники Німеччини – міністр оборони Пісторіус
26 вересня, 02:57
Нинішня правляча коаліція планує скасувати обмеження за принципом «спочатку стріляй, потім питай»
Польща планує збивати російські ракети і дрони над Україною та Білоруссю
25 вересня, 13:34
Пошкоджений будинок у Запорізькому районі
Атака на Україну, Ізраїль та ХАМАС підписали угоду: головне за ніч
9 жовтня, 05:31
Зеленський: Російські удари стали більш підлими
Зеленський обговорив з Макроном посилення ППО
12 жовтня, 15:01
Вучич сказав, що всі зараз готуються до війни і питання лише в тому, «до якої сторони хто належить»
Президент Сербії заговорив про нову війну
4 жовтня, 22:14
Відбулася нарада президента з премʼєр-міністром
Зеленський зробив заяву про ціну на газ і мораторій на відключення світла
7 жовтня, 17:53

Політика

Зеленський пояснив, чим ця зустріч з Трампом особлива
Зеленський пояснив, чим ця зустріч з Трампом особлива
CNN пояснив, коли Трамп змінив думку щодо ударів України по енергетиці РФ
CNN пояснив, коли Трамп змінив думку щодо ударів України по енергетиці РФ
Трамп: Путін прагне завершити війну в Україні
Трамп: Путін прагне завершити війну в Україні
Трамп не турбується через спроби Путіна виграти час
Трамп не турбується через спроби Путіна виграти час
Трамп пояснив, чому Росія не змогла взяти Київ за три дні
Трамп пояснив, чому Росія не змогла взяти Київ за три дні
Американський лідер похвалив костюм Зеленського
Американський лідер похвалив костюм Зеленського

Новини

В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua