Трамп пояснив, чому Росія не змогла взяти Київ за три дні

Президент США Дональд Трамп зазначив, що українські «Джавелін» зупинили швидке просування російських військ і врятували столицю України від захоплення

Дональд Трамп під час зустрічі з Володимиром Зеленським у Білому домі заявив, що «Джавеліни», передані Сполученими Штатами, стали ключовим фактором у зупиненні російського наступу на Київ у перші дні війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера.

Президент США Дональд Трамп під час інтерв’ю пояснив, чому російські війська не змогли взяти Київ у перші дні повномасштабного вторгнення.

«Російські сили намагалися взяти Київ, але їх зупинили «Джавеліни» , які я передав Україні», – сказав Трамп. Він також повторив раніше озвучену ним версію про те, що російський генерал повів війська через багнюку, де танки загрузли, і українські війська їх розстріляли.

«Без Джавелінів Росія швидко захопила б Київ», – підкреслив американський лідер.

Нагадаємо, що американський президент Дональд Трамп підкреслив, що стильний костюм Зеленського додає авторитету та демонструє впевненість під час переговорів.

За словами Трампа, між ним та Зеленським складаються добрі стосунки, що сприяє конструктивному діалогу під час зустрічі в Білому домі.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп під час переговорів із Володимиром Зеленським відзначив його рішучість та стійкість у складних обставинах. Американський лідер підкреслив, що між ним та українським президентом встановлені добрі особисті та ділові стосунки. За словами Трампа, такі якості Зеленського роблять його сильним лідером, здатним ефективно вести країну під час війни.

Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня зустрівся з лідером США Дональдом Трампом у Білому домі. Головні теми переговорів – постачання Україні систем ППО та ракет Tomahawk для посилення обороноздатності. Очікується, що цей арсенал допоможе завдати ударів по стратегічних об’єктах Росії та вплинути на перебіг війни.

Як повідомлялося, 16 жовтня Володимир Зеленський прибув із візитом до Сполучених Штатів. Президент анонсував низку важливих зустрічей, спрямованих на посилення оборони та енергетичної стійкості держави. Президент України Володимир Зеленський зустрівся з представниками оборонної компанії Raytheon, яка, зокрема, виробляє системи Patriot.