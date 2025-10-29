Головна Країна Політика
search button user button menu button

Мінкульт підтримав запровадження санкцій проти «Маші і Ведмедя»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Мінкульт підтримав запровадження санкцій проти «Маші і Ведмедя»
Студія «Анімаккорд», яка створила мультфільм, сплатила до російського бюджету близько 3,9 млн руб
фото з відкритих джерел

Міністерство культури вважає доцільним застосувати санкції за ознакою фінансування тероризму

Міністерство культури та стратегічних комунікацій провело аналіз мультфільму «Маша і Ведмідь». Згідно з висновком відомства, цей продукт має російські зв’язки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову парламентського комітету з питань свободи слова Ярослава Юрчишина.

Мінкульт визнав, що «YouTube» канал «Маша та Ведмідь» та суміжні цифрові ресурси ймовірно належать до структур, що мають походження з російської юрисдикції та зберігають сталий зв’язок із країною-агресором через систему власності, керівництва та прав інтелектуальної власності.

«Мультсеріал «Маша та Ведмідь», створений російською студією «Анімаккорд», є типовим прикладом контенту країни-агресора, який поширюється на платформах відеохостингу. Це сприяє не тільки популяризації такого контенту, а й забезпечує економічні надходження через сплату податків до бюджету країни-агресора, що опосередковано фінансує війну проти України», – йдеться в документі.

За даними відкритих джерел, у 2022-2023 роках студія «Анімаккорд» сплатила до російського бюджету близько 3,9 млн руб (еквівалент 1,6 млн грн).

«Враховуючи вищевикладене, позиції органів державної влади, та відсутність прямих доказів пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, Міністерство культури та стратегічних комунікацій вважає можливим та доцільним застосувати за ознакою фінансування тероризму, в установленому порядку, персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до суб'єктів, пов'язаних із YouTube-каналом «Маша та Ведмідь», що може стати основою для спільних зусиль із європейськими партнерами у боротьбі з поширенням російського контенту, який фінансує війну в Україні», – вказано в документі.

Нагадаємо, нова уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська застерегла батьків, які дозволяють своїм дітям дивитися російський мультфільм «Маша і Ведмідь». На її думку, це не просто дитячий контент, а інструмент гібридної війни, створений для просування російських цінностей і культурного впливу.

До слова, Національна поліція в разі застосування санкцій проти російського мультфільму «Маша і Ведмідь» готова обмежити контент в Україні

Читайте також:

Теги: мультфільм санкції Мінкульт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Санкції – не панацея, але солідний інструмент
Коли чекати ефекту від санкції Трампа проти нафти РФ?
Вчора, 18:27
У рамках 19-го пакета санкцій ЄС планує включити до «чорного списку» 120 танкерів тіньового флоту
Російські танкери під прицілом: ЄС розробляє юридичну стратегію для арешту у Балтиці
4 жовтня, 05:44
Бессент: З огляду на відмову президента Путіна припинити цю безглузду війну, Міністерство фінансів США вводить санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній
Мінфін США ввів санкції проти двох найбільших нафтових компаній РФ – Бессент
23 жовтня, 00:21
Санкції США проти нафтових команій РФ зачепили Німеччину – Bloomberg
Санкції США проти нафтових команій РФ зачепили Німеччину – Bloomberg
23 жовтня, 23:09
Санкції Трампа проти російських нафтових компаній загрожують бюджету РФ
Санкції Трампа вдарять по російській нафті через обмеження на експорт – Bloomberg
24 жовтня, 12:59
Reuters: Єдиний НПЗ Сербії може зупинитися через санкції США
Reuters: Єдиний НПЗ Сербії може зупинитися через санкції США
25 жовтня, 07:23
Президент Колумбії Густаво Педро
США запровадили санкції проти президента Колумбії
25 жовтня, 02:31
Дипломат стверджує, що запровадження санкцій проти Росії, це лише початок
Трамп готує нові санкції проти Росії – посол США в НАТО
Вчора, 22:09
Трамп заявив, що не погодиться на зустріч із Путіним, доки не буде розуміння щодо укладення угоди про мирне врегулювання війни
Трамп назвав умову, за якої піде на зустріч із Путіним
25 жовтня, 22:07

Політика

Мінкульт підтримав запровадження санкцій проти «Маші і Ведмедя»
Мінкульт підтримав запровадження санкцій проти «Маші і Ведмедя»
Зеленський затвердив склад делегації України для участі в 43-й сесії Генконференції ЮНЕСКО
Зеленський затвердив склад делегації України для участі в 43-й сесії Генконференції ЮНЕСКО
Зеленський запросив президента Аргентини в Україну
Зеленський запросив президента Аргентини в Україну
Ексспікер Мороз розказав, як у 2012 році він отримав сигнал про те, що буде війна
Ексспікер Мороз розказав, як у 2012 році він отримав сигнал про те, що буде війна
Нардеп Железняк поставив під сумнів дії ДБР у справі Володимира Кудрицького
Нардеп Железняк поставив під сумнів дії ДБР у справі Володимира Кудрицького
Центральна виборча комісія зареєструвала нардепом Дмитра Слинька
Центральна виборча комісія зареєструвала нардепом Дмитра Слинька

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 26 жовтня
26 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 25 жовтня
25 жовтня, 06:01
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 24 жовтня
24 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
23 жовтня, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua