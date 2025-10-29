Мінкульт підтримав запровадження санкцій проти «Маші і Ведмедя»

Студія «Анімаккорд», яка створила мультфільм, сплатила до російського бюджету близько 3,9 млн руб

Міністерство культури вважає доцільним застосувати санкції за ознакою фінансування тероризму

Міністерство культури та стратегічних комунікацій провело аналіз мультфільму «Маша і Ведмідь». Згідно з висновком відомства, цей продукт має російські зв’язки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на голову парламентського комітету з питань свободи слова Ярослава Юрчишина.

Мінкульт визнав, що «YouTube» канал «Маша та Ведмідь» та суміжні цифрові ресурси ймовірно належать до структур, що мають походження з російської юрисдикції та зберігають сталий зв’язок із країною-агресором через систему власності, керівництва та прав інтелектуальної власності.

«Мультсеріал «Маша та Ведмідь», створений російською студією «Анімаккорд», є типовим прикладом контенту країни-агресора, який поширюється на платформах відеохостингу. Це сприяє не тільки популяризації такого контенту, а й забезпечує економічні надходження через сплату податків до бюджету країни-агресора, що опосередковано фінансує війну проти України», – йдеться в документі.

За даними відкритих джерел, у 2022-2023 роках студія «Анімаккорд» сплатила до російського бюджету близько 3,9 млн руб (еквівалент 1,6 млн грн).

«Враховуючи вищевикладене, позиції органів державної влади, та відсутність прямих доказів пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, Міністерство культури та стратегічних комунікацій вважає можливим та доцільним застосувати за ознакою фінансування тероризму, в установленому порядку, персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до суб'єктів, пов'язаних із YouTube-каналом «Маша та Ведмідь», що може стати основою для спільних зусиль із європейськими партнерами у боротьбі з поширенням російського контенту, який фінансує війну в Україні», – вказано в документі.

Нагадаємо, нова уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська застерегла батьків, які дозволяють своїм дітям дивитися російський мультфільм «Маша і Ведмідь». На її думку, це не просто дитячий контент, а інструмент гібридної війни, створений для просування російських цінностей і культурного впливу.

До слова, Національна поліція в разі застосування санкцій проти російського мультфільму «Маша і Ведмідь» готова обмежити контент в Україні.