Запорізька АЕС у блекауті: Україна закликала до тиску на Кремль

Україна закликає міжнародну спільноту визнати дії Росії незаконними та небезпечними

Запорізька атомна електростанція перебуває в режимі блекауту вже майже три тижні, що становить серйозну загрозу ядерній безпеці. Росія навмисно відключила станцію від української енергосистеми, намагаючись підключити її до російської енергомережі – дії, які не мають прецеденту в історії атомної енергетики. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, передає «Главком».

Андрій Сибіга, заявив, що це не лише спроба привласнення мирного українського атомного об’єкта, а й порушення міжнародно визнаних стандартів ядерної безпеки. Він підкреслив, що такі дії «Росатому» є незаконними, оскільки суперечать українським стандартам ліцензування та безпеки.

За словами Сибіги, Росія намагається обдурити Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) та інші міжнародні організації, вдаючи, що проблема виникла не з її вини. Однак насправді ситуація викликана тим, що Росія атакувала та захопила мирний український атомний об’єкт, розмістивши там своїх військових та зброю, замінувавши периметр і розпочавши технічно неприйнятні експерименти.

Україна закликає міжнародну спільноту визнати ці дії Росії незаконними та небезпечними, а МАГАТЕ – тиснути на Москву, щоб вона припинила свої експерименти на станції та повернула її під контроль законного власника – Україні.

«Щоб покласти край цьому небезпечному блекауту, Росія повинна припинити обстріли та забезпечити ремонт ліній електропередач. Це можна зробити будь-якої миті», – підкреслив Сибіга.

Зауважимо, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що 9 жовтня, розпочався процес відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС.

Нагадаємо, 23 вересня на Запорізькій АЕС стався десятий блекаут від початку окупації станції росіянами. Зокрема, 6 жовтня фахівці Міжнародного агентства з атомної енергії зафіксували кілька серій обстрілів поблизу Запорізької АЕС.

До слова, міжнародна екологічна організація Greenpeace Україна опублікувала нове супутникове дослідження, яке спростовує заяви Росії про те, що знеструмлення Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) сталося внаслідок ударів Збройних сил України. Експерти дійшли висновку, що втрата електропостачання є навмисним актом саботажу з боку Росії, спрямованим на відключення станції від енергосистеми України та подальше підключення до окупованої мережі.

Як повідомлялося, Російська Федерація навмисне відключила електроенергію на Запорізькій АЕС. Кремль хоче провести тест для подальшого підключення станції до своєї енергосистеми.

Як повідомлялося, увесь світ цікавиться тим, що відбувається на Запорізькій атомній станції, яку постійно обстрілюють росіяни.