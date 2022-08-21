Силовики прокоментували загибель доньки Дугіна

Слідчий комітет РФ відкрив провадження у справі про загибель доньки ідеолога рашизму

Убивство російської пропагандистки Дар’ї Дугіної, яку підірвали разом із автомобілем, було здійснене «загально небезпечним способом». Про це заявило у своєму Telegram-каналі Головне слідче управління Слідкому Росії в Московській області.

Московська філія Слідчого комітету РФ зазначила, що кримінальне провадження у справі про загибель Дугіна була відкрита за пунктом «е» частини 2 статті 105 Кримінального кодексу Російської Федерації.

В статті 105 КК РФ «Убивство» пункт «е» стосується «убивства, здійсненого загально небезпечним способом».

Разом з тим, слідчі зазначили, що «проробляються усі можливі версії вчиненого злочину». Управління Слідчого комітету в Московській області деталізувало, що причиною вибуху, імовірно, стало встановлений в автомобілі вибуховий пристрій. Дугіна, за словами силовиків, загинула на місці.

Працівники Слідчого комітету разом із вибухотехніками уже проводять огляд місця вибуху, збираючи докази.

Нагадаємо, сьогодні, у ніч з 20 на 21 серпня, під Москвою загинула донька одного із головних ідеологів «русского мира» Олександра Дугіна Дар’я.

Машина, у якій їхала Дар’я Дугіна, вибухнула. Поліція відпрацьовує різні версії. Так, повідомлялося, що причиною вибуху міг бути газовий балон. Але експерти вважають, що їй у машину поклали саморобний вибуховий пристрій.

За наявною інформацією, Дугіна їхала з фестиваля у Підмосков’ї у автомобілі батька, який теж мав бути з нею. Але Олександр Дугін нібито в останній момент вирішив поїхати іншою автівкою.

Дугін був помічений на місці вибуху, шокованого загибеллю доньки ідеолога рашизму зафільмували очевидці інциденту.