Зеленський зустрівся із держсекретарем США Блінкеном

Під час зустрічі президент України Зеленський подякував держсекретарю США Блінкену за надану допомогу від США Україні

6 вересня держсекретар США Ентоні Блінкен, який перебуває з візитом у Києві, зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомив Держдеп США.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Під час зустрічі Зеленський подякував Блінкену за надану допомогу від США Україні. Зокрема у військовому та енергетичному секторі. Президент зауважив, що Україну чекає важка зима, однак він впевнений, що українці її переживуть. Своєю чергою Блінкен сказав, що радий бачити Зеленського та всю його команду.

Зустріч президента Зеленського та держсекретаря США Блінкена у Києві фото з відкритих джерел

«Президент Байден попросив мене приїхати, щоб ще раз підтвердити нашу підтримку, щоб переконатися, що ми максимізуємо зусилля, які ми докладаємо, і інші країни докладають для негайного виклику контрнаступу, а також для довгострокових зусиль, щоб допомогти Україні створювати сили для майбутнього, які можуть стримувати та захищати від будь-якої майбутньої агресії», – сказав Блінкен.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він зауважив, що США бачить великий прогрес в контрнаступі України. Він також заявив, що президент США Джо Байден також очікує на зустріч із Зеленським.

«Я з нетерпінням чекаю на обговорення цілої низки питань, які у нас є, і я знаю, що президент буде з нетерпінням чекати зустрічі з вами найближчим часом», – заявив держсекретар.

Ентоні Блінкен також прокоментував зустріч із президентом Зеленським у соціальних мережах.

«Зустрівся із президентом України Володимиром Зеленським, аби донести до нього непохитну відданість США Україні та її народу. Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки знадобиться», – написав Ентоні Блінкен.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, до столиці України з офіційним візитом прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про новий пакет допомоги США Україні на понад $1 млрд.

До слова, раніше Міністерство оборони США оголосило новий пакет військової допомоги для України на понад $175 млн. Пакет включає: додаткове обладнання ППО; артилерійські боєприпаси; протитанкова зброя, включаючи снаряди зі збідненим ураном для раніше створених танків Abrams; та інше обладнання, щоб допомогти Україні протистояти загарбницькій війні з боку Росії.

Додамо, що держсекретар США Ентоні Блінкен та голова МЗС України Дмитро Кулеба разом відвідали McDonald's у Києві.