Блінкен вважає, що Україна може погодитися на переговори з РФ за однієї умови

Блінкен вважає, що Україна готова вести переговори з РФ, якщо російська сторона покаже свою зацікавленість у дипломатії

Блінкен: «Це повинно статися на справедливих та стійких умовах, які визнають суверенітет і територіальну цілісність України»

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україна готова вести переговори з РФ, якщо російська сторона покаже свою зацікавленість у дипломатії. Про це Блінкен заявив в етері телеканалу ABC.

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«Що стосується переговорів, то для танго потрібні двоє. Наразі ми не бачили жодних проявів інтересу до дипломатії з боку Володимира Путіна. Але якщо він висловить зацікавленість, то, я вважаю, українці будуть готові розпочати переговори, і ми підтримаємо їх», – сказав глава МЗС США.

За його словами, всі бажають завершення цієї війни.

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«Це повинно статися на справедливих та стійких умовах, які визнають суверенітет і територіальну цілісність України», – підкреслив Блінкен.

Раніше повідомлялося, що Україна не вестиме жодних переговорів із російською владою, поки Кремль не понесе відповідальності за свої злочини. Україна вже укладала з РФ «договір про дружбу, співпрацю та партнерство» у 1997 році, який Москва порушила.

Також Данілов заявив, що якщо Україна наважиться на переговори із Росією, то перемовини будуть проходити на наших умовах.

Нагадаємо, Генсек ООН Антоніу Гутерріш виключив можливість мирних переговорів між Україною та РФ.

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