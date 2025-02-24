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«Зберігайте цей темп». Урсула фон дер Ляєн повідомила, коли Україна потрапить до ЄС

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Зберігайте цей темп». Урсула фон дер Ляєн повідомила, коли Україна потрапить до ЄС
Як відомо, 24 лютого, у Києві пройшов саміт «Підтримуй Україну»
фото: скриншот відео

Раніше Гітанас Науседа запропонував зафіксувати датою вступу України в ЄС 1 січня 2030 року

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вважає, що теперішніх зусиль України достатньо, щоб стати членом Європейського Союзу раніше, ніж 2030 року. Про це вона сказала на зустрічі Володимира Зеленського та високих іноземних гостей з представниками ЗМІ, повідомляє «Главком».

Фон дер Ляєн зауважила, що якщо встановити конкретну дату вступу України до ЄС, тоді інші країни-кандидати можуть попросити зробити аналогічно. 

«Якщо Україна буде рухатись такими ж темпами, то вона потрапить до ЄС навіть раніше ніж 2030 року. Тож давайте працювати, зберігати той темп», – зазначила президентка Єврокомісії.

Раніше президент Литви Гітанас Науседа запропонував зафіксувати датою вступу України в ЄС 1 січня 2030 року. Про це повідомляє «Главком». Пропозицію щодо дати Гітанас Науседа озвучив під час виступу на пленарному засіданні форуму «Підтримай Україну».

«Безпека Європи залежить від безпеки України. Саме тому дозвольте прискорити вступ України до ЄС. Я пропоную дату 1 січня 2030 року», – сказав президент Литви.

Як відомо, 24 лютого, у Києві пройшов саміт «Підтримуй Україну». У заході беруть участь представники країн-партнерів України та топпосадовці Євросоюзу.

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Теги: саміт Україна президент безпека 24 лютого

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