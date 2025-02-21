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Вибухи у Києві, нові подробиці переговорів росіян з американцями: головне за ніч

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Вибухи у Києві, нові подробиці переговорів росіян з американцями: головне за ніч
Головні новини ночі проти 21 лютого
фото: Reuters

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 21 лютого

Ворожі безпілотники третю ніч поспіль атакували Київ та область, стало відомо, чого вимагала Росія від американців на перемовинах в Ер-Ріяді, для чого дипломати Росії та США таємно зустрічались у Швейцарії, США не визначились, чи підтримають в ООН резолюцію щодо засудження агресії Росії, Стівен Кінг назвав Трампа та Маска зрадниками, російські оператори ППО бояться масованих ударів 24 лютого в Криму.

«Главком» зібрав головні новини ночі проти 21 лютого:

Атака дронів на Київ

Ворожі безпілотники третю ніч поспіль атакували Київ та область. У столиці працювали сили ППО по російських дронах. На Київщині прогриміла серія потужних вибухів. Спершу про атаку дронів повідомив очільник КМВА Тимур Ткаченко. Він зазначив, щоб містяни залишались в укриттях до відбою.

Згодом мер Києва Віталій Кличко повідомив, що на місто заходять кілька БпЛА. Пізніше з'явилась інформація, що в Оборонському районі Києва працює ППО. Київська міська військова адміністрація повідомила, що небезпека ударних БпЛА залишається.

Вимоги Росії від американців на перемовинах в Ер-Ріяді

Росія використала перший раунд переговорів зі США в Ер-Ріяді щодо припинення війни в Україні, щоб вимагати виведення сил НАТО зі східного флангу альянсу.  Американська делегація відхилила вимогу Москви. Однак, немає жодних гарантій, що Вашингтон не піде на цю поступку російському диктаторові Володимиру Путіну.

«Наскільки я розумію, ситуація може змінюватися з години на годину або з дня на день», – сказав керівник апарату президента Румунії і радник з питань оборони і національної безпеки Крістіан Діаконеску натякаючи на останні заяви Трампа щодо президента Володимира Зеленського.

США не визначились, чи підтримають в ООН резолюцію щодо засудження агресії Росії

Сполучені Штати Америки ще не ухвалили рішення щодо того, чи буде підтримано в ООН резолюцію щодо України до третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії. 

Політичний координатор постійної місії США в ООН Джон Келлі сказав: «Ми не ухвалили рішення щодо цього. Вашингтон ще вирішує. Тому, сподіваюся, ми незабаром ухвалимо рішення. Нам потрібно буде подивитися, які інструкції ми отримаємо з Вашингтона. Тому, сподіваюся, вони скоро прийдуть».

Reuters з'ясувало, для чого дипломати Росії та США таємно зустрічались у Швейцарії

Минулими місяцями американські та російські дипломати таємно зустрічались у Швейцарії для неофіційних обговорень війни в Україні. Зазначається, що декілька радників Трампа знають про ці зустрічі. Багато деталей джерела не уточнювали, зокремо, щодо того чи були присутні українці під час цих неофіційних обговореннях.

Високопосадовці США зустрічались з російськими чиновниками в Ер-Ріярді (Саудівська Аравія), але неофіційні зустрічі дипломатів у Швейцарії відрізняються своїми дискусіями.

Це більш дипломатична мова для неофіційного діалогу, спрямованого на покращення комунікації та висування ідей, а не на розробку конкретних пропозицій. Згідно з даними джерел, одна з зустрічей відбулась в Женеві під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Стівен Кінг назвав Трампа та Маска зрадниками

Відомий американський письменник Стівен Кінг різко висловився щодо президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа і мільярдера Ілона Маска. 

У соціальній мережі Х на своїй сторінці американський письменник та «король жахів» Стівен Кінг опублікував допис, в якому зазначив, що Трамп і Маск є прихильниками російського диктатора Путіна. Він написав, що Трамп зрадник та обожнює Путіна разом з Ілоном. А Маска це стосується вдвічі більше.

Російські оператори ППО бояться масованих ударів 24 лютого в Криму

Російські протиповітряники в Криму намагаються уникнути перебування на позиціях в день річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Російські розрахування ППО в тимчасово окупованому Криму очікують масовані удари в період з 24 по 26 лютого.

Вони використовують будь-які доступні методи, щоб не перебувати на позиціях протягом цих днів. Також зазначено, що у них виникають конфлікти через те, що військові не можуть піти у відпустку на час цього періоду. Окремі військові імітують різні захворювання, щоб їх госпіталізували.

Російське військове командування «усвідомлює критичну вразливість своїх систем протиповітряної оборони».  

Нагадаємо, що триває 1093-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: Тимур Ткаченко Віталій Кличко Саудівська Аравія українці військові письменник Вашингтон місто радник 24 лютого король Стівен Кінг росія

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