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У Києві розпочалася зустріч Зеленського та іноземних гостей із представниками ЗМІ – трансляція

Катерина Іванова
glavcom.ua
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У Києві розпочалася зустріч Зеленського та іноземних гостей із представниками ЗМІ – трансляція
Президент України Володимир Зеленський та європейські лідери на зустрічі
фото: скриншот відео

У заході беруть участь лідери країн, дипломати і представники міжнародних організацій

У Києві розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та високих іноземних гостей із представниками ЗМІ за підсумками пленарного засідання «Підтримуй Україну».

Перед цим у Києві пройшов саміт «Підтримуй Україну». У ньому взяли участь представники країн-партнерів і керівництва Євросоюзу.

Захід присвячений до третіх роковин повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Участь у події взяли лідери держав, дипломати та представники міжнародних організацій.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оприлюднив відео з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Очільник нашої країни подякував українцям за їхню стійкість, мужність та героїзм у захисті України від російського агресора.

Як відомо, лідери деяких європейських країн та Канади прибули до Києва на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 

Також у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта.

До слова, Сили оборони України повернули понад 50% території, окупованої росіянами після 24 лютого 2022 року, а також провели низку ефективних оборонних та наступальних операцій. 

Теги: саміт Володимир Зеленський президент відео 24 лютого

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