Головна Країна Політика
search button user button menu button

Україна готова до обміну полоненими в форматі всіх на всіх – Зеленський

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Україна готова до обміну полоненими в форматі всіх на всіх – Зеленський
Президент виступив з промовою на саміті «Підтримуй Україну»
скріншот з відео

Масштабне звільнення українців з російської неволі може бути одним зі свідчень завершення війни

У день третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до обміну полоненими з Росією у форматі всіх на всіх. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави держави.

За словами президента, масштабне звільнення українських полонених може бути одним зі свідчень завершення війни і відновлення довіри до Росії. Наразі Російська Федерація утримує тисячі українців, частина з яких перебуває у полоні з 2014 року.

«Україна готова до обміну всіх на всіх. І це справедливий варіант», – каже він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оприлюднив відео з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Очільник нашої країни подякував українцям за їхню стійкість, мужність та героїзм у захисті України від російського агресора.

Крім того, Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять загиблих захисників і захисниць України біля меморіалу національної пам’яті

Як відомо, лідери деяких європейських країн та Канади прибули до Києва на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта.

Як повідомлялося, у Києві проходить саміт «Підтримуй Україну». У ньому беруть участь представники країн-партнерів і керівництва Євросоюзу.

До слова, Сили оборони України повернули понад 50% території, окупованої росіянами після 24 лютого 2022 року, а також провели низку ефективних оборонних та наступальних операцій. 

Теги: Володимир Зеленський війна полон обмін полоненими росія президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кадр із фільму «Люди» режисерів Мацея Слесіцького та Філіпа Хіллесленда, 2024
У Києві відбудеться показ польського фільму «Люди» про війну в Україні
19 лютого, 15:54
За словами президента, на початку повномасштабного вторгнення Росія неодноразово ставила Україні ультиматуми
Зеленський зробив заяву після переговорів США та Росії в Ер-Ріяді
18 лютого, 16:42
Зустріч у Мюнхені відбудеться напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну
На Мюнхенській конференції можуть відбутися кулуарні перемовини щодо України
10 лютого, 15:57
Державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо
Держсекретарю США довелось виправдовуватись через заяви Трампа про захоплення Сектора Гази
6 лютого, 00:18
Мате Кочиш вважає, що робота зі збору інформації та фабрикації фейкових новин українцями нібито вже розпочалася
Соратник Орбана заявив, що Україна нібито виділила чималі кошти для дискредитації угорського прем'єра
5 лютого, 06:41
Українські військові знищили гаубицю окупантів
Українські бійці показали, як знищують техніку окупантів на Покровському напрямку
4 лютого, 16:41
Російські зіркові хокеїсти сумновідомі своєю підтримкою Путіна
Збірну Росії з хокею відсторонено від участі у чемпіонаті світу 2026 року
4 лютого, 12:45
Наразі у Покровську залишалося близько 7 тисяч цивільних
У Покровську є місця, куди вже не можуть дістатися рятувальники – МВА
28 сiчня, 23:48
Консолі PlayStation від Sony і Xbox від Microsoft потраплять до 16-го пакету санкцій
Заборона постачання ігрових приставок? Євросоюз готує нові санкції для РФ – ЗМІ
28 сiчня, 16:24

Політика

Канада анонсувала новий пакет допомоги для України
Канада анонсувала новий пакет допомоги для України
Україна на завершальній стадії переговорів про корисні копалини – Стефанішина
Україна на завершальній стадії переговорів про корисні копалини – Стефанішина
Президент Литви запропонував дату приєднання України до ЄС
Президент Литви запропонував дату приєднання України до ЄС
Експрокурор Хмельниччини, який втрапив в «інвалідний» скандал, задекларував велику зарплату
Експрокурор Хмельниччини, який втрапив в «інвалідний» скандал, задекларував велику зарплату
Зеленський передав Трампу список режимів припинення вогню, які порушила РФ
Зеленський передав Трампу список режимів припинення вогню, які порушила РФ
Україна готова до обміну полоненими в форматі всіх на всіх – Зеленський
Україна готова до обміну полоненими в форматі всіх на всіх – Зеленський

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
362K
Мирні переговори. Американський генерал Бен Ходжес різко звернувся до Європи
171K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 24 лютого: ситуація на фронті
59K
Карта повітряних тривог України онлайн 24 лютого 2025
26K
«Бомбардувальники завантажені»: Буданов прокоментував можливу атаку РФ 24 лютого
24K
Масниця 2025: коли святкуємо, історія і традиції свята, заборони та прикмети
19K
Американці вивішують біля своїх будинків чорні прапори: що це означає

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
21 лютого, 23:47
Атака Трампа на Зеленського. Американський генерал дав надію українцям
21 лютого, 20:24

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua