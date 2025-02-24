Україна готова до обміну полоненими в форматі всіх на всіх – Зеленський

Масштабне звільнення українців з російської неволі може бути одним зі свідчень завершення війни

У день третьої річниці повномасштабного вторгнення РФ президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до обміну полоненими з Росією у форматі всіх на всіх. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави держави.

За словами президента, масштабне звільнення українських полонених може бути одним зі свідчень завершення війни і відновлення довіри до Росії. Наразі Російська Федерація утримує тисячі українців, частина з яких перебуває у полоні з 2014 року.

«Україна готова до обміну всіх на всіх. І це справедливий варіант», – каже він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський оприлюднив відео з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Очільник нашої країни подякував українцям за їхню стійкість, мужність та героїзм у захисті України від російського агресора.

Крім того, Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська вшанували пам’ять загиблих захисників і захисниць України біля меморіалу національної пам’яті

Як відомо, лідери деяких європейських країн та Канади прибули до Києва на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта.

Як повідомлялося, у Києві проходить саміт «Підтримуй Україну». У ньому беруть участь представники країн-партнерів і керівництва Євросоюзу.

До слова, Сили оборони України повернули понад 50% території, окупованої росіянами після 24 лютого 2022 року, а також провели низку ефективних оборонних та наступальних операцій.