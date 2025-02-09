Росіяни бояться власної армії – перехоплення розвідки

Селянин з Брянської області закликає іншого бути пильним, оскільки на місцевості ходять солдати-втікачі

Українська розвідка перехопила чергову телефонну розмову росіян. Із неї зрозуміло, що російське населення боїться власної армії. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Так, російський селянин з Брянської області закликає іншого бути пильним, оскільки на місцевості ходять солдати-втікачі з російської армії.

«На улице не гуляешь? А чего ты не гуляешь? Там какой-то сбежал военнослужащий. Гляди! А то забежит. Хрен его знает. Сбежал», – попередив чоловік.

У ГУР зазначили, що перехоплена розмова вкотре ілюструє страх російського населення перед своєю ж армією.

«ГУР МО України нагадує – за кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде належна відплата», – резюмували у розвідці.

Раніше українські розвідники перехопили розмову російських окупантів, в якій один з них стверджує, що Росія стає схожою на КНДР. Росіяни не хочуть помирати за Путіна.

До слова, українські військові вже вміють розрізняти, яка саме група (росіяни чи північнокорейці) рухається в бік їхніх позицій на Курщині. Про це розповів заступник командира аеромобільного батальйону 95 десантно-штурмової бригади, майор Антон Захарчук в ефірі телемарафону.

Зазначається, що зазвичай групи північнокорейських та російських солдатів діють окремо. Проте бійці ЗСУ навчилися розрізняти їх ще на підходах до своїх позицій.

«Коли рухаються північнокорейські військові і ми завдаємо вогневого ураження – вони продовжують рух. Був випадок, коли в першого залітає FPV- дрон, а решта продовжують рух, просто переступаючи через нього. Російські військові навпаки, якщо по ним наноситься вогньове ураження, зазвичай рухаються на відкат», – каже він.

Нагадаємо, що українські воїни взяли в полон двох солдат з Північної Кореї, які воювали на Курщині проти України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський 11 січня.

При цьому, один з полонених північнокорейських військових, які потрапили в полон, хоче залишитися в Україні. Інший же захотів повернутися у КНДР. Про це свідчить відео допиту, яке поширив президент Володимир Зеленський.