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Європейська альтернатива НАТО? Мерц анонсував новий формат безпеки для ЄС

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Європейська альтернатива НАТО? Мерц анонсував новий формат безпеки для ЄС
Мерц заявив, що Європа має негайно зміцнити свої оборонні можливості й готуватися до потенційної заміни НАТО
фото: Reuters

Мерц наголосив, що США більше не є надійним партнером, тому Європа має створити власні оборонні структури

Фрідріх Мерц, глава Християнсько-демократичного союзу, який здобув перемогу на виборах у Німеччині, заявив, що до червневого саміту НАТО Європа може розробити альтернативний формат своєї безпеки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Politico.

Новообраний канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа має негайно зміцнити свої оборонні можливості й готуватися до потенційної заміни НАТО. Він також порівняв адміністрацію президента США Дональда Трампа з Росією, звинувативши її в байдужості до долі Європи й України.

Мерц наголосив, що США більше не є надійним партнером, тому Європа має створити власні оборонні структури. Він припустив, що до червневого саміту НАТО може бути розроблено альтернативний формат безпеки для Європейського Союзу.

«Мені дуже цікаво подивитися, як ми рухаємося до саміту НАТО наприкінці червня. Чи будемо ми все ще говорити про НАТО в його нинішньому вигляді, чи нам доведеться набагато швидше створити незалежну європейську оборонну спроможність», – заявив політик. Він також запропонував розширення ядерної співпраці між Німеччиною, Францією та Великою Британією, щоб замінити «ядерну парасольку» США.

Крім того, Мерц також розкритикував вплив Ілона Маска, який підтримав праворадикальну партію «Альтернатива для Німеччини» (AfD) під час виборів, заявивши, що втручання Вашингтона в німецьку політику було «не менш агресивним, ніж з боку Москви».

Нагадаємо, на парламентських виборах у Німеччині, які відбулися в неділю, 23 лютого, ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» отримала рекордні 19,5% голосів, обійшовши лівоцентристську Соціал-демократичну партію чинного канцлера Олафа Шольца.

За екзитполами ARD, четвірка лідерів має такі результати:

  • Християнсько-демократичний союз (ХДС) на чолі з Фрідріхом Мерцом – 29%;
  • Альтернатива для Німеччини (AfD) на чолі з Аліс Вайдель – 19,5%,
  • Соціал-демократи (СДПН) чинного канцлера Олафа Шольца – 16%;
  • Партія «Зелених» на чолі колишнім віцеканцлером Робертом Хабеком – 13,5%.
  • «Ліві» – 8,5%.

Перемога християнських демократів фактично гарантує посаду канцлера Фрідріху Мерцу. Але для цього ще належить сформувати коаліцію і поки неясно, хто стане партнерами ХДС/ХСС.

До слова, канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав поразку на виборах та заявив, що він безпосередньо причетний до відповідних результатів. Шольц, виступаючи після результатів екзитполів, заявив, що поразка на виборах є «гірким результатом».

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Теги: НАТО Європа Фрідріх Мерц

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