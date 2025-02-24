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Вступ України до НАТО «не обговорюється», це б означало введення військ США – радник Трампа

Катерина Чернишова
glavcom.ua
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Вступ України до НАТО «не обговорюється», це б означало введення військ США – радник Трампа
Радник Трампа Майк Волц заявив, що вступ України до НАТО не обговорюється
фото: AP

Насамперед Вашингтон цікавлять реальні гарантії безпеки від європейських країн 

У Вашингтоні заявили, що вступ України до НАТО наразі не обговорюється та не стоїть на порядку денному. Оскільки для США це означало б лише одне – негайне втручання американських військ. Про це в ефірі телеканалу Fox News повідомив радник президента США з питань національної безпеки Майкл Волц, пише «Главком» . 

«Це не обговорюється. Я не бачу, щоб США підтримували вступ України до НАТО, що фактично зобов’язало б американські війська негайно втрутитися. У контексті статті 5 це означало б, що американські війська безпосередньо братимуть участь в обороні України», – зауважив Волц.

За його словами, гарантії безпеки для «майбутнього України» від європейських країн – це інше питання, і Білий дім насамперед зацікавлений у тому, щоб Європа, зокрема Франція та Велика Британія, активніше брали участь у цьому процесі.

«Ми повністю підтримуємо те, що Франція, Велика Британія та інші європейські країни готові надати потужні гарантії безпеки. Ми вже багато років закликаємо Європу взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону», – сказав радник Трампа.

Коментуючи переговори про видобуток корисних копалини, Майк Волц підкреслив, що президент Трамп очікує на успішне укладення угоди найближчим часом. 

Радник лідера США додає: «Прямо зараз США роблять безпрецедентний, історичний крок назустріч Україні. Ми очікуємо, що українці, зокрема, президент Зеленський, усвідомить перспективи угоди щодо корисних копалин, зокрема - економічні».

Наразі Україна перебуває на завершальній стадії переговорів про корисні копалини. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський кричав на міністра фінансів США Скотта Бессента під час візиту останнього до Києва 12 лютого, коли той представив йому документ угоди, яку США вимагають підписати для продовження підтримки України.

Також президент Володимир Зеленський заявляв, що готовий залишити свій пост, якщо це буде означати мир для України. 

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Теги: українці Україна радник корисні копалини переговори Вашингтон США Дональд Трамп

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