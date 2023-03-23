Збільшення військової допомоги Україні: Джо Байден вирушає до Канади, деталі

Посилення систем ППО для України і загальної військової допомоги – основні акценти візиту Байдена до Канади

У четвер, 23 березня, глава Білого дому Джо Байден розпочне свій перший на посту президента США візит до Канади.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

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«Цей візит присвячений підбиттю підсумків того, що ми зробили, де ми знаходимося і що нам потрібно зробити пріоритетними напрямками на майбутнє», – заявив один зі спікерів Білого дому Джон Кірбі.



Зазначається, що президент США Джо Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, де обговорюватимуться питання посилення спільної системи ППО двох країн, кліматичну політику, торгівлю і функціонування спільного кордону США і Канади.

Україна, «швидше за все, послужить точкою єднання двох лідерів, які є вірними союзниками Києва у війні країни з Росією». Зазначається, що Байден буде говорити про те, щоб Канада збільшила військові витрати.

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Нагадаємо, раніше, Канада вирішила надати Україні ще 8 тис. снарядів для гаубиць та 12 ракет для ППО.

Також, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про посилення підтримки України в межах зусиль із тренування українських військовослужбовців.

Окрім цього, очільник канадського уряду зробив чудовий «подарунок» для держави-агресорки і заявив, що Канада запроваджує новий раунд нищівних санкцій.