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Збільшення військової допомоги Україні: Джо Байден вирушає до Канади, деталі

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Збільшення військової допомоги Україні: Джо Байден вирушає до Канади, деталі
фото: reuters

Посилення систем ППО для України і загальної військової допомоги –  основні акценти візиту Байдена до Канади

У четвер, 23 березня, глава Білого дому Джо Байден розпочне свій перший на посту президента США візит до Канади.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.

«Цей візит присвячений підбиттю підсумків того, що ми зробили, де ми знаходимося і що нам потрібно зробити пріоритетними напрямками на майбутнє», –  заявив один зі спікерів Білого дому Джон Кірбі. 
 
Зазначається, що президент США Джо Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо, де обговорюватимуться питання посилення спільної системи ППО двох країн, кліматичну політику, торгівлю і функціонування спільного кордону США і Канади.

Україна, «швидше за все, послужить точкою єднання двох лідерів, які є вірними союзниками Києва у війні країни з Росією». Зазначається, що Байден буде говорити про те, щоб Канада збільшила військові витрати.

Нагадаємо, раніше, Канада вирішила надати Україні ще 8 тис. снарядів для гаубиць та 12 ракет для ППО.

Також, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про посилення підтримки України в межах зусиль із тренування українських військовослужбовців.

Окрім цього, очільник канадського уряду зробив чудовий «подарунок» для держави-агресорки і заявив, що Канада запроваджує новий раунд нищівних санкцій.

 

Теги: війна системи ППО допомога ЗСУ міністр Джастін Трюдо подарунок президент Джозеф Байден США Канада військові

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