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Міноборони Британії уповільнює постачання озброєння для України – The Guardian

Наталія Порощук
glavcom.ua
Міноборони Британії уповільнює постачання озброєння для України – The Guardian
Міжнародний фонд для України під керівництвом Великої Британії нараховує 9 країн-донорів
фото: Сергій Тахмазов (ілюстративне)

Тіньовий міністр оборони Британії Джон Хілі звинуватив Міністерство оборони в тому, що воно працює «повільно»

Міністерство оборони Великої Британії звинувачують у «повільній роботі» з невикористанням половини з £900 млн для України. Затримки означають, що лише £404 млн із коштів, пожертвуваних дев’ятьма країнами, було витрачено. Про це повідомляє The Guardian.

Журналіст пише, що більша частина військового фонду для України в розмірі £900 млн яким керує Міністерство оборони Великої Британії, не використано через бюрократичні зволікання з оформленням контрактів.

«Міністри визнали, що частина обладнання, передбаченого підписаними контрактами, не потрапить в Україну раніше весни наступного року. Представники МО кажуть, що затримки були спричинені необхідністю оцінити кожну з величезної кількості оборонних компаній, які подали тендер на контракти», – зазначає видання.

Тіньовий міністр оборони Британії Джон Хілі звинуватив Міністерство оборони в тому, що воно працює «повільно».

«Великобританія єдина у підтримці України та проти російської агресії. Оскільки Росія посилює свої напади на Україну, її союзники повинні прискорити військову підтримку», – сказав Джон Хілі.

Нагадаємо, що кілька країн НАТО взяли на себе зобов'язання поставити Україні більше систем протиповітряної оборони (ППО), які будуть оголошені найближчим часом. 

До слова, Палата представників у суботу голосуватиме за законопроєкти про іноземну допомогу, включно з фінансуванням для України. Про це повідомив спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон.

Теги: військова допомога зброя озброєння Велика Британія Міноборони Україна війна

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