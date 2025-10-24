Перед судом постане «політексперт» із пулу Медведчука Кирило Молчанов

СБУ спільно зі СЗРУ та польськими правоохоронцями на території Польщі затримали Кирила Молчанова

Молчанов обвинувачується у проведенні інформдиверсій проти України на замовлення ФСБ та зовнішньої розвідки Росії

Служба безпеки України завершила досудове розслідування та передала до суду обвинувальний акт щодо російського агента, «політексперта» із пулу кума російського правителя Віктора Медведчука, пропагандиста Кирила Молчанова. Йому інкримінують державну зраду та виправдовування збройної агресії Росії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на СБУ.

«Фігурант обвинувачується у проведенні інформдиверсій проти України на замовлення ФСБ та зовнішньої розвідки Росії», – йдеться у повідомленні.

Як встановило розслідування, після роботи на підсанкційних телеканалах Медведчука Кирило Молчанов у 2022 році виїхав до Москви.

За даними СБУ, там Молчанов став одним із ключових учасників кремлівських медійних проєктів «Другая Украина» та «Голос Європи» (Voice of Europe). Керувати їхньою діяльністю Путін доручив Медведчуку під контролем російських спецслужбістів. За їхньої координації «політексперт» регулярно виступав в ефірах кремлівських пропагандистів, де підтримував збройну агресію РФ та поширював фейки про ситуацію в Україні.

Також на замовлення Москви «політексперт» організовував на вулицях Євросоюзу акції, на яких закликав до згортання міжнародної підтримки України. Одночасно з цим фігурант використовував підконтрольні Телеграм-канали та відеохостинг Ютуб для поширення дезінформації з метою розхитування ситуації в країнах-партнерах України.

На підставі доказів, зібраних слідчими Служби безпеки, підозрюваний обвинувачується за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 6 ст. 111-1 (організація та проведення заходів політичного характеру, здійснення інформаційної діяльності у співпраці з країною-агресором);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників та колабораційна діяльність).

Розслідування проводили за процесуального керівництва Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, у квітні 2025 року Служба безпеки спільно зі Службою зовнішньої розвідки та правоохоронними органами Республіки Польща провела багатоходову міжнародну спецоперацію на території ЄС. Це перший випадок передачі Україні російського агента, який працював в інформаційній сфері. Кирила Молчанова затримали у Польщі. На цей час він перебуває в одному із київських СІЗО. За матеріалами справи, зловмисник був завербований і працював одночасно на дві спецслужби РФ.

У 2022 році Молчанов виїхав до Росії, де згодом став одним із ключових ідеологів кремлівських медійних проєктів «Другая Украина» та «Голос Європи».