Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленський відреагував на комбінований російський удар по Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський відреагував на комбінований російський удар по Україні
Наслідки ворожої атаки на Київщині
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

За словами президента, Москва не відчуває наслідків за затягування війни

Унаслідок нічної атаки РФ на Україну загинули шестеро людей, з яких двоє дітей. Ще 17 осіб постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За словами президента, Російська Федерація не відчуває достатнього тиску за затягування війни. «Всю ніч і ранок працювали наші сили ППО, мобільні вогневі групи, екіпажі дронів-перехоплювачів. Під ударами були звичайні міста, в основному наша енергетика, але є багато влучань і в житлові будинки. Пожежі в Запоріжжі, влучання в будинки в Києві. Постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області», – каже він.

Як наголосив Зеленський, російські заяви про дипломатію нічого не означають доти, доки російська влада не відчуває критичних проблем. За його словами, це можна забезпечити лише санкціями, далекобійністю та скоординованою дипломатією партнерів.

«Уже настав час ухвалити сильний санкційний пакет Європейського Союзу. Також розраховуємо на сильні санкційні кроки США та «сімки», усіх, хто прагне миру. Дуже важливо, щоб світ саме зараз не мовчав і на підлі удари росіян була спільна відповідь», – пояснив глава держави.

Нагадаємо, упродовж усієї ночі російські загарбники завдавали ударів по енергетичній інфраструктурі України. Наразі у більшості областей України запроваджені аварійні відключення. Вони будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Як відомо, у ніч на 22 жовтня російські окупанти атакували Київ балістикою та ударними дронами. Також уночі, з 01:30 до 01:47, ворог завдав ударів безпілотниками по Запоріжжю. За словами пресслужби ОВА, терористи били по критичній та цивільній інфраструктурі. Росіяни завдали дев'ять ударів «шахедами» по території обласного центру.

Крім того, ворог атакував об'єкти підприємств нафтогазової промисловості Полтавщини. Унаслідок прямих влучань та падіння уламків пошкоджено обʼєкти у Миргородському районі.

До слова, окупанти атакували Одещину ударними дронами. За повідомленням місцевої влади, в Ізмаїлі пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру.

Читайте також:

Теги: обстріл Володимир Зеленський

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський говорив про гарантії безпеки з Трампом
Атака на Україну, заяви Трампа та Зеленського: головне за ніч
24 вересня, 05:29
Зеленський: станом на зараз Бельгія, Литва, Латвія, Естонія, Ісландія та Люксембург уже заявили про готовність зробити внесок у майбутній 5-й пакет
Ініціатива PURL: Зеленський пояснив, скільки грошей потрібно Україні щомісяця
30 вересня, 09:46
Президент очікує на детальну доповідь щодо результатів перевірки вже цієї п’ятниці
Трагедія в Одесі. Зеленський взявся за Труханова
1 жовтня, 13:04
Зеленський повідомив, що Путін користується ресурсом США та будує відносини з Америкою
Зеленський розказав, чим Путін постійно «підкупляє» Трампа
20 жовтня, 10:11
Штаб допомоги постраждалим працює за адресою: бульв. Лесі Українки, 32-А
У Печерському районі розгорнуто штаб допомоги постраждалим від ворожої атаки
10 жовтня, 11:47
Лідери України та США зідзвонилися 11 жовтня
Зеленський провів телефонну розмову з Трампом
11 жовтня, 15:40
Росіяни вдарили по енергетиці на Сумщині
Нічна атака на Україну: Зеленський назвав головну ціль окупантів
14 жовтня, 10:08
Володимир Зеленський: «Сигнали «рускіх» далекі від реальності»
Зеленський розказав, що наразі вимагає від України Путін
20 жовтня, 10:46
Кожні день-два є ураження російської нафтопереробки. І це повертає Росію до реальності, пояснив президент
Готуємо нові кроки на фронті, – Зеленський розповів про удари по Росії
19 жовтня, 15:32

Політика

Зеленський відреагував на комбінований російський удар по Україні
Зеленський відреагував на комбінований російський удар по Україні
Ірина Фаріон – Герой України. Хто із нардепів голосував проти (повний список)
Ірина Фаріон – Герой України. Хто із нардепів голосував проти (повний список)
Зеленський відкрив шлях для призначення військових головами двох РДА на Сумщині
Зеленський відкрив шлях для призначення військових головами двох РДА на Сумщині
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо припинення війни – Bloomberg
Європа та Україна готують план з 12 пунктів щодо припинення війни – Bloomberg
Зеленський пояснив, що змушує Росію замислитися про мир
Зеленський пояснив, що змушує Росію замислитися про мир
Зеленський анонсував трансформацію апарату РНБО
Зеленський анонсував трансформацію апарату РНБО

Новини

В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
Вчора, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua