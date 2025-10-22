Зеленський відреагував на комбінований російський удар по Україні

За словами президента, Москва не відчуває наслідків за затягування війни

Унаслідок нічної атаки РФ на Україну загинули шестеро людей, з яких двоє дітей. Ще 17 осіб постраждали. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президента Володимира Зеленського.

За словами президента, Російська Федерація не відчуває достатнього тиску за затягування війни. «Всю ніч і ранок працювали наші сили ППО, мобільні вогневі групи, екіпажі дронів-перехоплювачів. Під ударами були звичайні міста, в основному наша енергетика, але є багато влучань і в житлові будинки. Пожежі в Запоріжжі, влучання в будинки в Києві. Постраждали Київська, Одеська, Чернігівська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Полтавська, Вінницька, Запорізька, Черкаська і Сумська області», – каже він.

Як наголосив Зеленський, російські заяви про дипломатію нічого не означають доти, доки російська влада не відчуває критичних проблем. За його словами, це можна забезпечити лише санкціями, далекобійністю та скоординованою дипломатією партнерів.

«Уже настав час ухвалити сильний санкційний пакет Європейського Союзу. Також розраховуємо на сильні санкційні кроки США та «сімки», усіх, хто прагне миру. Дуже важливо, щоб світ саме зараз не мовчав і на підлі удари росіян була спільна відповідь», – пояснив глава держави.

Нагадаємо, упродовж усієї ночі російські загарбники завдавали ударів по енергетичній інфраструктурі України. Наразі у більшості областей України запроваджені аварійні відключення. Вони будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Як відомо, у ніч на 22 жовтня російські окупанти атакували Київ балістикою та ударними дронами. Також уночі, з 01:30 до 01:47, ворог завдав ударів безпілотниками по Запоріжжю. За словами пресслужби ОВА, терористи били по критичній та цивільній інфраструктурі. Росіяни завдали дев'ять ударів «шахедами» по території обласного центру.

Крім того, ворог атакував об'єкти підприємств нафтогазової промисловості Полтавщини. Унаслідок прямих влучань та падіння уламків пошкоджено обʼєкти у Миргородському районі.

До слова, окупанти атакували Одещину ударними дронами. За повідомленням місцевої влади, в Ізмаїлі пошкоджено енергетичну та портову інфраструктуру.