Чим обернеться для України втрата Покровська: прогноз від CNN

Якщо Покровськ впаде, він стане найбільшим міським районом, окупованим російськими військами з моменту захоплення Бахмута

Бої за контроль над стратегічно важливим містом Покровськ загострюються. Останніми тижнями російські підрозділи почали проникати до міста і перекрили останні шляхи постачання, які використовуються для забезпечення ЗСУ. Як інформує «Главком», про це пише CNN.

Захоплення Росією Покровська, важливого дорожнього та залізничного вузла, може забезпечити подальше просування на кордони Донецької області, яку Росія прагне повністю окупувати. Однак спроби російської армії оточити місто тривають вже рік.

«Якщо Покровськ впаде, він стане найбільшим міським районом, окупованим російськими військами з моменту захоплення Бахмута в травні 2023 року. Місто є вузлом автомобільних і залізничних шляхів, і його захоплення наблизить російські війська до більших міст Краматорська і Костянтинівки в промисловому поясі Донецька», – наголосили в CNN.

Нагадаємо, Головком Олександр Сирський повідомив, що у Покровсько-Мирноградській агломерації росіяни намагаються проникнути до житлової забудови та перерізати українські шляхи постачання. Однак оточення чи блокування цих міст немає.

За оцінками DeepState, щонайменше половина міста перебуває в сірій зоні, яка не контролюється повністю жодною зі сторін.

31 жовтня президент Володимир Зеленський заявив під час брифінгу, що на цьому напрямку росіяни зосередили 170 тисяч особового складу, ситуація важка, але оточення немає.

Після падіння Авдіївки в лютому 2024 року російські війська спрямували зусилля свого масштабного наступу на північний захід – у бік Покровська. Майже 40 км до околиць міста вони подолали за пів року і восени 2024 наблизились до передмість агломерації Покровськ-Мирноград.