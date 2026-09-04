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Чому у Конгресі гальмуються санкції проти РФ? Версія Bloomberg

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Чому у Конгресі гальмуються санкції проти РФ? Версія Bloomberg
Двопартійний законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та Ірану внесли до Палати представників США
фото: Reuters

Законопроєкт надасть Трампу повноваження ввести 100% мита на п’ять найбільших імпортерів російської нафти та природного газу

Законопроєкт про санкції проти РФ стикається з дедалі більшим опором у Палаті представників США і, ймовірно, буде заблокований принаймні до листопадових виборів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Причина видання називає побоювання, що документ розширить повноваження президента США Дональда Трампа щодо ведення мит та спричинить зростання цін на нафту.

Законопроєкт, автором якого був покійний сенатор Ліндсі Грем, надасть Трампу повноваження ввести 100% мита на п’ять найбільших імпортерів російської нафти та природного газу, а також на п’ять країн, які допомагають Росії обходити енергетичні санкції. Китай, Індія та Туреччина є найбільшими покупцями російських нафтопродуктів.

Деякі прихильники України у Вашингтоні наполягають на ухваленні цього законопроєкту як способу продемонструвати підтримку США Києву. Однак не ясно, чи насправді Трамп скористається повноваженнями, які надасть йому цей законопроєкт, особливо щодо Китаю.

Нагадаємо, 7 серпня Сенат США 86 голосами проти 11 схвалив законопроєкт, який передбачає розширення санкцій проти Росії, її політичного та військового керівництва, фінансового сектору, а також механізми економічного тиску на країни, які продовжують закуповувати російські нафту й газ.

Згодом двопартійний законопроєкт про посилення санкцій проти Росії та Ірану внесли до Палати представників США після того, як його підтримав Сенат. Документ передбачає нові обмеження проти російських банків і «тіньового флоту», а також мита до 500% на товари з Росії.

До слова, американський сенатор-демократ Річард Блюменталь закликав Палату представників ухвалити законопроєкт про санкції проти Росії, який раніше отримав широку двопартійну підтримку в Сенаті (86 голосів «за» проти 11).

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Теги: росія США санкції

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