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Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Мерцом у Берліні

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Мерцом у Берліні
Володимир Зеленський зустрівся з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні
Фото: скриншот із трансляції Офісу президента України

Офіс президента України оприлюднив трансляцію зустрічі українського лідера з очільником німецького уряду

Президент України Володимир Зеленський прибув до Берліна, де зустрівся з федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на трансляцію Офісу президента України.

Зустріч відбувається на тлі продовження російських атак на Україну та обговорення подальшої міжнародної підтримки Києва.

Німеччина залишається одним із ключових європейських партнерів України у сфері оборони. Зокрема, Берлін бере участь у посиленні української протиповітряної оборони та підтримці Сил оборони.

Подробиці переговорів і можливі домовленості сторін наразі не оприлюднені.

Раніше «Главком» повідомляв про результати зустрічі Зеленського та Мерца в Києві 4 жовтня. Тоді Німеччина оголосила про надання Україні €1,3 млрд допомоги для зміцнення оборони та підтримки енергетичного сектору перед зимою.

Також «Главком» писав про переговори Зеленського з Мерцом у Мюнхені. Сторони обговорювали спільне виробництво безпілотників, посилення протиповітряної оборони та фінансування закупівель американського озброєння через програму PURL.

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Теги: переговори озброєння Берлін Володимир Зеленський фінансування Німеччина

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