Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч «коаліції охочих» (відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч «коаліції охочих» (відео)
Макрон зустрів Зеленського
фото: скриншот з відео

У події візьмуть участь особисто або онлайн представники з 39 країн

Президент України Володимир Зеленський прибув до Єлисейського палацу у Парижі, де відбудеться зустріч «Коаліція охочих». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

У події візьмуть участь особисто або онлайн представники з 39 країн. Зокрема, присутній президент Зеленський та спецпредставник США Віткофф. Згодом лідери планують також дзвінок до Трампа.

Як повідомлялося, західні партнери з «коаліції охочих» обговорюють гарантії безпеки для України, зокрема створення «безпольотної зони» та патрульної місії в Чорному морі.

Зауважимо, європейські лідери 4 вересня зателефонують президентові США Дональду Трампу. Вони планують обговорити гарантії безпеки для України.

Глави держав та урядів планують оцінити роботу начальників генеральних штабів збройних сил щодо гарантій безпеки для України та зробити висновки з урахуванням поведінки Росії, яка продовжує відмовлятися від миру. Зустріч є продовженням переговорів, які відбулися у Вашингтоні 18 серпня.

Теги: Франція Володимир Зеленський Еммануель Макрон

Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч «коаліції охочих» (відео)
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч «коаліції охочих» (відео)
