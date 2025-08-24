Головна Країна Події в Україні
Зеленський розповів, чи забороняла адміністрація Трампа бити вглиб Росії зброєю з США

Зеленський заявив, що для далекобійних ударів по Росії Україна використовує зброю вітчизняного виробництва
Зеленський заявив, що для далекобійних ударів по Росії Україна використовує зброю вітчизняного виробництва
фото: Офіс президента

За даними журналістів, щонайменше один раз Україна намагалася застосувати Atacms по цілі на території Росії, але отримала відмову

Президент Володимир Зеленський заявив, що для далекобійних ударів по Росії Україна використовує зброю вітчизняного виробництва і не узгоджує цілі зі США. Про це глава держави розповів під час спільної з прем’єр-міністром Канади Марком Карні пресконференції, повідомляє «Главком»

«На сьогодні, якщо чесно, ми використовуємо нашу далекобійну зброю вітчизняного виробництва. І ми останнім часом, якщо чесно, не проговорюємо зі США такі моменти. Колись це було, ви пам'ятаєте, були різні сигнали щодо наших ударів у відповідь після їх ударів по нашій енергетиці», – розповів Зеленський, відповідаючи на запитання про те, чи існує заборона на далекобійні удари американською зброєю.

Напередодні Wall Street Journal з посиланням на джерела писало, що Пентагон з кінця весни блокує застосування Україною ракет великої дальності для завдання ударів по території Росії. Джерела кажуть, що вето США на далекобійні удари наклали, оскільки Білий дім намагався схилити Кремль до початку мирних переговорів.

За даними журналістів, щонайменше один раз Україна намагалася застосувати Atacms по цілі на території Росії, але отримала відмову.

Зазначимо, що раніше Трамп критикував адміністрацію свого попередника Джо Байдена за те, що та забороняла Україні завдавати ударів по Росії. Він переконаний, що так «немає жодних шансів на перемогу».

Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати відновили постачання артилерії та мобільних ракетних комплексів до України після короткочасного призупинення, ініційованого адміністрацією президента Дональда Трампа, яка призупинила військові поставки до Києва.

Також ми писали, що США підготували новий пакет озброєння, який передадуть Україні в рамках домовленостей з НАТО. 

