Трамп прокоментував тристоронню зустріч з Путіним та Зеленським

Американський лідер коротко відповів: «Я думаю, що у нас є шанс»

Трамп допускає саміт лідерів США, Росії та України

Президент США Дональд Трамп відповів на запитання про саміт лідерів України, США та Росії. Відповідну заяву він зробив під час підписання угоди між Азербайджаном та Вірменією, передає «Главком».

Репортер уточнив, чи відбудеться зустріч російського диктатора Володимира Путіна, президента України Володимира Зеленського та президента Трампа.

Американський лідер коротко відповів: «Я думаю, що у нас є шанс».

Репортер: Чи зможемо ми побачити вас, Путіна і Зеленського разом через кілька тижнів?



Трамп: Я думаю, у нас є шанс. pic.twitter.com/sUYymBXOvh — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 8, 2025

Президент США зазначив, що згодом буде оприлюднено більше інформації, проте не уточнив, чого вона стосуватиметься.

Також він заявив, що в рамках мирної угоди між Україною та Росією відбудеться «деякий обмін територіями на благо обох сторін».

Відзначимо, що версії щодо запланованої зустрічі Трампа з Путіним розбігаються. Раніше видання Fox News повідомляло, що це може статися 11 серпня. Також передбачалося, що серед можливих варіантів для проведення зустрічі розглядаються ОАЕ, Угорщина, Швейцарія та Рим.

Помічник Путіна Юрій Ушаков також повідомляв, що РФ та США погодили домовленість про саміт, який може відбутися найближчими днями. Але він також не озвучив терміни.

Зі свого боку низка російських медіа повідомляють, що зустріч може відбутися 15 серпня.

За даними Bloomberg, Сполучені Штати та Росія хочуть домовитись щодо зупинки війни в Україні. Посадовці обох країн працюють над укладенням угоди щодо територій.

Західні експерти вважають, що президент США Дональд Трамп може потрапити у пастку російського диктатора під час переговорів. Вони нагадали, що є багато причин не довіряти Путіну, який може все ще грати у «стару гру».