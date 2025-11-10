Зеленський розповів, хто переконав Трампа активніше підтримувати Україну

Зеленський: Його Величність дуже чутливо ставиться до нашого народу

Володимир Зеленський вважає, що Король Чарльз III зміг спонукати президента США переглянути свою позицію щодо України

Президент України Володимир Зеленський вважає, що ключову, хоча й не публічну, роль у зміні ставлення президента США Дональда Трампа до підтримки Києва відіграв Король Великої Британії Чарльз III. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Зеленський розповів у інтерв'ю виданню, що політика Вашингтона щодо України значною мірою залежить від особистих взаємин лідерів. При цьому, допомога США опинялася під питанням через конфліктну напругу між ним і Трампом.

На думку українського президента, саме Король Чарльз III зміг спонукати очільника Білого дому переглянути свою позицію щодо України.

Зеленський пов’язує це із зустріччю, що відбулася після напруженого інциденту в Овальному кабінеті у лютому 2025 року. Тоді, під час спільного виступу, Дональд Трамп різко висловився на адресу українського лідера і, за словами Зеленського, фактично випровадив його з Білого дому.

Проте вже у вересні, під час державного візиту до Великої Британії, Трамп мав особисту зустріч із Королем Чарльзом.

Хоча Зеленський не володіє всіма деталями їхньої розмови, він стверджує, що Король нібито надіслав «важливі сигнали президенту Трампу».

Український президент охарактеризував ставлення монарха: «Його Величність дуже чутливо ставиться до нашого народу. Можливо, слово «чутливо» не зовсім точне – він справді підтримує нас».

Зеленський додав, що Трамп ставиться до Короля з великою повагою і вважає його «дуже важливою постаттю». На думку українського лідера, це щирий комплімент, який Трамп робить далеко не всім.

Як відомо, Король Британії Чарльз ІІІ зміг переконати президента США Дональда Трампа у тому, що Україна може виграти війну проти Росії.

Британський монарх приймав Трампа та першу леді США у Віндзорському замку. Вони провели там обід та вечерю, а також брали участь у низці заходів, де король супроводжував почесних гостей.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп прибули до Великої Британії з державним візитом 17 вересня. Їх прийняли король Чарльз III та королева Камілла.

До слова, Король Чарльз III подарував Трампу книгу у шкіряній палітурці, присвячену 250-річчю Декларації незалежності США, а також британський прапор, який майорів над Букінгемським палацом у день другої інавгурації Трампа. Меланія Трамп отримала срібну емальовану чашу та сумочку.