Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зеленський розповів, хто переконав Трампа активніше підтримувати Україну

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Зеленський розповів, хто переконав Трампа активніше підтримувати Україну
Зеленський: Його Величність дуже чутливо ставиться до нашого народу
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський вважає, що Король Чарльз III зміг спонукати президента США переглянути свою позицію щодо України

Президент України Володимир Зеленський вважає, що ключову, хоча й не публічну, роль у зміні ставлення президента США Дональда Трампа до підтримки Києва відіграв Король Великої Британії Чарльз III. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Зеленський розповів у інтерв'ю виданню, що політика Вашингтона щодо України значною мірою залежить від особистих взаємин лідерів. При цьому, допомога США опинялася під питанням через конфліктну напругу між ним і Трампом.

На думку українського президента, саме Король Чарльз III зміг спонукати очільника Білого дому переглянути свою позицію щодо України.

Зеленський пов’язує це із зустріччю, що відбулася після напруженого інциденту в Овальному кабінеті у лютому 2025 року. Тоді, під час спільного виступу, Дональд Трамп різко висловився на адресу українського лідера і, за словами Зеленського, фактично випровадив його з Білого дому.

Проте вже у вересні, під час державного візиту до Великої Британії, Трамп мав особисту зустріч із Королем Чарльзом.

Хоча Зеленський не володіє всіма деталями їхньої розмови, він стверджує, що Король нібито надіслав «важливі сигнали президенту Трампу».

Український президент охарактеризував ставлення монарха: «Його Величність дуже чутливо ставиться до нашого народу. Можливо, слово «чутливо» не зовсім точне – він справді підтримує нас».

Зеленський додав, що Трамп ставиться до Короля з великою повагою і вважає його «дуже важливою постаттю». На думку українського лідера, це щирий комплімент, який Трамп робить далеко не всім.

Як відомо, Король Британії Чарльз ІІІ зміг переконати президента США Дональда Трампа у тому, що Україна може виграти війну проти Росії. 

Британський монарх приймав Трампа та першу леді США у Віндзорському замку. Вони провели там обід та вечерю, а також брали участь у низці заходів, де король супроводжував почесних гостей.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп прибули до Великої Британії з державним візитом 17 вересня. Їх прийняли король Чарльз III та королева Камілла.

До слова, Король Чарльз III подарував Трампу книгу у шкіряній палітурці, присвячену 250-річчю Декларації незалежності США, а також британський прапор, який майорів над Букінгемським палацом у день другої інавгурації Трампа. Меланія Трамп отримала срібну емальовану чашу та сумочку.

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський Король Чарльз III

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

скріншот з відео Білого дому
Трамп розповів, що обговорить із Зеленським можливі удари по Росії
17 жовтня, 21:21
Трамп: Все життя мною намагалися маніпулювати, але я чудово справлявся
Трамп не турбується через спроби Путіна виграти час
17 жовтня, 22:26
Зеленський конкретизував деталі ймовірної співпраці зі США в секторі БПЛА
Дронова угода зі США. Зеленський пояснив, що ми можемо дати партнерам
20 жовтня, 13:14
Трамп у парламенті Ізраїлю зробив низку заяв
Трамп у парламенті Ізраїлю зробив низку заяв
13 жовтня, 11:43
Костянтинівка. Ще одне розбите росіянами місто
Війна Путіна наближається до кінця: оглядач The Telegraph перерахував ознаки
18 жовтня, 17:58
Деілька днів тому Трамп зазначив, що настав час для введення санкцій
Politico: Санкції Трампа можуть допомогти Європі остаточно позбутися російської нафти
26 жовтня, 01:46
Зеленський: На світі багато народів, але тільки сміливі змогли відстояти свою незалежність
День української писемності та мови: Зеленський звернувся до тих, хто вчить мови попри все
27 жовтня, 14:26
Зеленський про 2–3 роки фінансової підтримки для війни та відновлення
«Воювати два-три роки». Президент Зеленський пояснив свої слова
28 жовтня, 13:52
Трамп провів зустріч з президентом Південної Кореї
«Велика угода з Південною Кореєю»: Трамп підсумував досягнення під час поїздки
29 жовтня, 23:57

Політика

The Guardian: Австралія імпортує російську нафту попри санкції
The Guardian: Австралія імпортує російську нафту попри санкції
Зеленський розповів, хто переконав Трампа активніше підтримувати Україну
Зеленський розповів, хто переконав Трампа активніше підтримувати Україну
Шатдаун у США завершується, вибухи у Росії: головне за ніч
Шатдаун у США завершується, вибухи у Росії: головне за ніч
Над АЕС у Бельгії зафіксовано невідомі дрони
Над АЕС у Бельгії зафіксовано невідомі дрони
Трамп заявив, що шатдаун у США наближається до завершення
Трамп заявив, що шатдаун у США наближається до завершення
Китай став енергетичною наддержавою – The Economist
Китай став енергетичною наддержавою – The Economist

Новини

В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
Вчора, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua