Дронова угода зі США. Зеленський пояснив, що ми можемо дати партнерам

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Дронова угода зі США. Зеленський пояснив, що ми можемо дати партнерам
Зеленський конкретизував деталі ймовірної співпраці зі США в секторі БПЛА
фото: 14 бригада оперативного призначення ім. Івана Богуна НГУ "Червона Калина"

Український президент конкретизував деталі ймовірної співпраці зі США в секторі БПЛА

Володимир Зеленський прокоментував ймовірну співпрацю зі США щодо дронів та потенціал українського виробництва. Про це президент розповів на закритій зустрічі для журналістів, на якій був присутній «Главком».

Для захисту та відбиття російських атак Україна використовує далекобійні ракети. Але здебільшого для комбінованих атак застосовуються дрони та ракети українського виробництва. Ця тактика допомагає нашим військовим досягти реальних цілей, пояснює президент. Однак зброї, яку Україна могла б застосовувати проти ворога на відстані 1000 кілометрів – поки що немає, але вона є в США.

«У нас немає поки що таких технологій, як «томагавки» або аналогічні ракети, які летять на 1000 км, вони є в американців. Так само коли, наприклад, американська сторона каже: «А що буде, якщо проти нас, а в нас мало «томагавків»? А я пояснюю, що в сучасній війні все використовують саме так. Розріджують системи протиповітряної оборони не ракетами, а дронами. Тому, не дай Боже, що хтось буде щось застосовувати проти вас, але ви маєте знати, що вам знадобляться десятки тисяч дронів. Тому що працюють саме комбіновані атаки» , – сказав президент.

Також він пояснює, що Україна не лише хоче придбати в американців далекобійні ракети, але й водночас дати США можливість придбати наші дрони. Попри те, що Штати самі можуть їх виробляти, у них немає «нашої практики», каже президент.

«Нехай наші компанії приїжджають до вас і робіть разом виробництво, якщо ви хочете, щоб це вироблялося не в Україні, а у вас. Тобто ми готові. І ми завжди казали, що є ці два аспекти: Mega Deal – щодо закупки американської зброї, і Drone Deal – щодо закупки українських дронів. І вони йдуть поруч. Тому що в Mega Deal є різні ракети, і відповідні засоби ППО. А в Drone Deal є всі ті інші дрони, які нам сьогодні потрібні, і ми щось не можемо продавати, і ті, які ми можемо експортувати», – пояснив Зеленський.

Володимир Зеленський навів приклад, розповівши про масштаби українського виробництва дронів. Сьогодні Україна виробляє чотири тисячі морських дронів, водночас використовує дві, тому залишок було б доречно продати партнерам. Президент вважає таку практику цілком нормальною, якщо Європа продає зброю і ми її купуємо, тоді чому Україна не може теж продавати дрони за можливості.

За словами Зеленського, іноземних партнерів зацікавила не лише наша зброя, але й технологія її виробництва. Він пояснює, що її цінність полягає в тому, що вони була створена завдяки бойовому досвіду. Тому ці технології не можна просто віддати, чи продати, оскільки для України це гарантований прибуток у майбутньому. Тому Зеленський пропонує інвесторам, партнерам та ЄС долучатися до партнерства. «Діліться, заводьте партнерства з країнами, нехай заходять у «тіло» вашої компанії й будуть партнерами. Тобто ви будете партнерами й разом зацікавлені в прибутку, а ми, як держава, зацікавлені в тому, щоб відповідні технології максимально залишались в Україні», – зазначив президент.

Раніше «Главком» писав про результати зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Після зустрічі президентів, Трамп не повідомив про надання Україні ракет Tomahawk. Тож Володимир Зеленський повідомив про новий спосіб отримання цих ракет за допомогою європейських лідерів, які їх мають.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що США зацікавлені у придбанні українських дронів. Володимир Зеленський запропонував обміняти дрони на американські системи озброєння, пояснивши стратегічну необхідність Tomahawk. 

Теги: зброя дрон Європа Володимир Зеленський

