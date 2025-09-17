Трамп прибув на зустріч з британським королем Чарльзом III

Британія підготувала для американського лідера парадний кортеж, артилерійський салют, військове авіашоу та бенкет

Президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія Трамп прибули до Великої Британії з державним візитом. У перший день візиту, 17 вересня, їх прийме король Чарльз III та королева Камілла. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Принц та принцеса Уельські Вільям та Кетрін зустріли Дональда Трампа та Меланію Трамп у Віндзорі. Там вони відправились до Віндзорського замку – однієї з резиденцій короля Великої Британії. Раніше повідомлялось, що королева Камілла захворіла, та не зможе бути присутньою під час візиту президента Трампа. Та Букінгемський палац підтвердив, що королева достатньо одужала та прийме президента та першу леді США.

Принц та принцеса Уельські зустріли президента США та першу леді

Королева Великої Британії Камілла та перша леді США Меланія Трамп фото: Reuters

Велика Британія підготувала для американського лідера парадний кортеж, артилерійський салют, військове авіашоу та бенкет. За даними Reuters, це стане наймасштабнішим військовим заходом на честь державного візиту в історії Великої Британії. Трамп став першим американським президентом, якого монарх запросив удруге.

За день до прибуття Дональда Трампа до Віндзора, на стіні Віндзорського замку протестувальники транслювали фото Дональда Трампа з загиблим американським фінансистом Джеффрі Епштейном. Джеффрі Епштейн був засуджений за зґвалтування неповнолітньої, а також визнав себе винним в організації проституції.

Король Великої Британії Чарльз та президент США Дональд Трамп їдуть у кареті фото: Reuters

Через активні протести британців президент США Трамп не відвідає Лондон. Дональд Трамп проведе візит у Віндзорі та Чекерсі.

Під час зустрічі президент США Дональд Трамп та премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер підпишуть угоду про співпрацю у ядерній енергетиці. Також лідери США та Великої Британії обговорять потенційну торгівельну угоду між країнами та мита, які запроваджує Дональд Трамп проти імпорту з інших країн до Америки.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп та перша леді Меланія прибули до Великої Британії. Літак Air Force One приземлився в аеропорту Станстед, де його зустрічали міністр закордонних справ Іветт Купер та посол США Воррен Стівенс.