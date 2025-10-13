Головна Країна Політика
Трамп у парламенті Ізраїлю зробив низку заяв

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Трамп у парламенті Ізраїлю зробив низку заяв
фото: скриншот з відео

У Кнесеті Трамп підписав гостьову книгу

Президент США Дональд Трамп в парламенті Ізраїлю заявив, що ХАМАС дотримається плану роззброєння. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на alarabiya.

Перед початком виступу, відповідаючи на запитання журналістів, чи закінчилася війна, Трамп відповів «так». Він додав, що ХАМАС виконає план роззброєння.

Також у Кнесеті Ізраїлю Трамп підписав гостьову книгу. «Це моя велика честь – великий і прекрасний день. Новий початок», – написав він.

У понеділок, 13 жовтня, літак президента США Дональда Трампа приземлився в ізраїльському аеропорту «Бен-Гурінон» на тлі звільнення перших семи заручників згідно з його планом врегулювання війни Ізраїлю і ХАМАС. Очікується, що Трамп виступить перед Кнесетом, а потім відправиться в єгипетський Шарм-ель-Шейх, де пройде саміт з врегулювання в Секторі Газа.

Зауважимо, 13 жовтня зранку ХАМАС передав сім заручників під опіку Червоного Хреста. Це перші заручники, звільнені в рамках угоди про припинення вогню. Інформації про стан заручників наразі немає.

