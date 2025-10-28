«Воювати два-три роки». Президент Зеленський пояснив свої слова

Фраза, яку в останні дні поширили ЗМІ та мережі стосувалася питання заморожених російських активів

Президент Володимир Зеленський прокоментував слова прем'єр-міністра Польщі про те, що війна в Україні може тривати ще два-три роки, підкресливши, що йдеться про стабільну фінансову підтримку України партнерами та використання заморожених російських активів для озброєння та відновлення країни. Про це президент Володимир Зеленський розповів на закритій зустрічі, де був присутній «Главком».

«Це фактично щодо заморожених активів. Зараз, коли хтось каже, що Україна ще готова кілька років воювати, я ще раз це підкреслив всім європейським лідерам. Я їм сказав – ми не будемо десятиріччями воювати, але ви повинні показати, що упродовж якогось часу ви зможете стабільно фінансово підтримувати Україну. І тому в них така в голові програма – 2-3 роки. Давайте акцептуємо, що 2-3 роки ми будемо стабільно допомагати з фінансами Україні», – повідомив президент.

Президент наголосив, що фінансування на 2–3 роки дозволить військовим отримувати зарплату, а також забезпечить кошти на зброю або відновлення залежно від перебігу війни: «Війна може закінчитись раніше, але все одно потрібні гроші на відновлення. І потрібно, щоб військовий знав, що у нього є заробітна плата. Тому що повернеться Путін знову з агресією чи не повернеться після того, як ця війна закінчиться, – ми поки що не знаємо. І тому це важливо зрозуміти – якою буде стабільна підтримка України з боку партнерів. А тепер європейцям потрібно розуміти – якщо вони будуть це фінансувати, де брати гроші на ці 2-3 роки? І моя позиція дуже проста. Я вважаю, що коли ви кажете про якісь роки підтримки України, ось є «русскі» активи. Тобто ми їх будемо витрачати на зброю або ми їх будемо витрачати на відновлення».

«Якщо війна закінчиться через місяць, ми будемо витрачати ці гроші на відновлення. Якщо вона завершиться не через місяць, а через якийсь час, значить ми їх будемо витрачати на зброю. Просто у нас немає іншого виходу», – додав він.

Зеленський зазначив, що сигнал Європи щодо стабільної фінансової підтримки України є важливим для Росії.

«Але для Путіна найстрашніше в «рускіх» активах, що Європа дала сигнал – немає сенсу Путіну продовжувати воювати на виснаження України. Тому що фінансового виснаження не буде. І це потрібно зрозуміти. Це не про те, що хтось готовий воювати, а хтось не готовий. Дуже важливо дати чіткий сигнал – дивись, ми будемо їх фінансувати. І дивись – якщо ти не будеш закінчувати, ми будемо їх підтримувати. Тобто це теж показує Росії, що сенсу в цій війні немає, тому що ми не здамося – і партнери не здадуться. І коли він хоче розділити Європу тими чи іншими складними виборами, більш праворадикальною позицією – це не допоможе», – розповів президент.

Раніше Туск у своєму інтерв'ю британському виданню Sunday Times заявив, що Зеленський сказав йому, що Україна готова воювати з Росією ще два-три роки. За словами польського прем'єра, він не сумнівається, що Україна збереже незалежність, але головне питання – якою ціною та скільки ще буде жертв.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова до переговорів, але не збирається відступати чи поступатися територією.