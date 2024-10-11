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Зеленський у Ватикані зустрівся з Папою Римським: деталі

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський у Ватикані зустрівся з Папою Римським: деталі
Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з Папою Римським Франциском у Ватикані 11 жовтгя 2024 року
фото: АNSA.

Папа подарував Зеленському бронзову табличку з розквітлою квіткою та написом «Мир – тендітна квітка»

У Ватикані Папа Римський Франциск 11 жовтиня прийняв на аудієнції президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляє італійське інформагентство АNSA, зустріч тривала  35 хвилин, з 9:45 до 10:20.

«Це третій візит Зеленського до Ватикану після аудієнцій Папи 8 лютого 2020 року і 13 травня 2023 року. Франциск і президент України також бачилися на двосторонній зустрічі 14 червня з нагоди саміту G7 у Борго Егнація в Апулії» – йдеться у повідомленні.

Після приватної зустрічі та презентації української делегації, Папа подарував Зеленському бронзову табличку з розквітлою квіткою та написом «Мир – тендітна квітка». Зеленський подарував Понтифіку картину маслом «Бійня в Бучі. Історія Марічки».

Франциск також передав Зеленському своє послання до Всесвітнього дня миру цього року, томи папських документів та том «Переслідувані за правду українські греко-католики за залізною завісою».

Після зустрічі з понтифіком український президент разом із делегацією вирушив до Держсекретаріату для переговорів. 

Нагадаємо,вранці 11 жовтня Володимир Зеленський прибув до Ватикану для переговорів з Папою Франциском під час свого о турне європейськими столицями, щоб заручитися підтримкою.

10 жовтня у Парижі президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Франції Емманюелем Макроном. Президент України представив Макрону деталі плану перемоги. Вони обговорили його окремі пункти та домовилися опрацювати план разом із союзниками найближчим часом.

 

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Теги: Володимир Зеленський війна Україна Папа Римский Ватикан

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