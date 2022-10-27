Чекає на зручний момент: дипломат розповів про роль Китаю у війні Росії з Україною

Росія програла війну в Україні і потрапила під вплив Китаю

Китай бачить, що Росія програла війну і потрапила в залежність від нього, без його підтримки просто впаде. Тому ні про які рівні відносини між ними вже не йдеться. Про це в ефірі Апостроф TV заявив дипломат, експерт-міжнародник Руслан Осипенко.

Він упевнений, що Китай не піде на пряме протистояння з РФ чи США. Після з'їзду зроблено заяву про співпрацю із США. Також міністр закордонних справ зателефонував російському, запевнивши, що також розвиватиме відносини.

«З одного боку, він підтримував, але говорив, як сузерен із васалом, говорячи про те, що допомагатиме Росії вирішувати її внутрішні проблеми, включаючи заворушення. Китай стежить за процесами. Він бачить, що Росія програла війну і потрапила в залежність від Китаю «І без його підтримки просто впаде. Тому про жодні рівні відносини між ними вже не йдеться», – розповів експерт.

На його думку, можуть існувати домовленості про здачу в оренду російських територій. Це може бути механізм повернення Китаєм колись втрачених територій без прямого зіткнення.

«В основі політики Китаю концепції даосизму та конфуціанства. Вони не передбачають прямих конфліктів, але вони чекають часу, щоб перехопити ініціативу і досягти свого. Україна недоробляє у відносинах з Китаєм. Ні посольства, ні торговельного представництва, ні журналістів. При цьому Китай став одним із основних торгових партнерів України. Тому з Китаєм потрібно працювати для того, щоб змінити його точку зору на Україну», – висловив думку Осипенко.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен сказав, що США «прямо і дуже чітко повідомили росіян, президента Путіна, про наслідки. США дуже уважно стежать за брязканням зброєю Кремля».

Він також зазначив, що вигадки РФ щодо «української брудної бомби» стали черговим фейком. За його словами, за Росією часто помічали, що вона приписує іншим модель поведінки, яку сама розглядає. Така риторика є безвідповідальною.