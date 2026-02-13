Рух потягів на півночі країни зазнає тимчасових змін: деталі від «Укрзалізниці»

Залежно від обстановки "Укрзалізниця" застосовує або пропуск поїздів, або автобусні трансфери

В «Укрзалізниці» попередили про можливі зміни на Сумщині та Чернігівщині

Сьогодні. 13 лютого, через безпекову ситуацію УЗ коригує маршрути у двох північних областях. Йдеться про Сумщину та Чернігівщину. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на у пресслужбу «Укрзалізниці».

Повідомляється, що у приміському та регіональному сполученні можливі точкові зміни.

Так, на Чернігівщині тимчасово призупинено рейси Сновськ – Бахмач і у зворотному напрямку.

Крім цього, залізничники повідомляють, що на ділянка Лозова – Барвінкове – Краматорськ і далі залишається зоною підвищеної небезпеки. Перевезення на цьому напрямку забезпечуємо автобусним об'їздом.

Нагадаємо, в Іспанії по всій країні паралізовано залізничних рух. В Іспанії по всій країні почалися перебої в залізничному сполученні. Все через кількаденний страйк машиністів.

У профспілках заявляють, що залізнична система погіршується, і вимагає посилення гарантій безпеки та технічного обслуговування. Міністр транспорту країни Оскара Пуенте намагався домовитися з профспілками на вихідних, але спроба провалилася.