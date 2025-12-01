Головна Світ Політика
Зеленський здійснить перший офіційний візит до Ірландії

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Зеленський здійснить перший офіційний візит до Ірландії
Востаннє Зеленський бачився з премʼєр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном у лютому 2025 року
фото: Reuters

Зеленський виступить на спільному засіданні парламенту Ірландії

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською мають здійснити перший офіційний візит до Ірландії. Очікується, що подружжя Зеленських прибуде у Дублін вже 2 грудня. Про це повідомляє The Irish Times, пише «Главком».

У рамках візиту Зеленський має зустрітися з президенткою Ірландії Кетрін Конноллі та прем'єр-міністром Майклом Мартіном. Очікується, що під час візиту він також проведе двосторонні переговори з міністром закордонних справ Хелен Макенті.

Крім того, планується, що Зеленський виступить на спільному засіданні парламенту Ірландії, де він раніше звертався до депутатів та сенаторів через відеозв'язок у квітні 2022 року.

«Цей візит відбувається у критичний для України та Європи час, коли зусилля щодо встановлення справедливого та тривалого миру в Україні тривають. Я з нетерпінням чекаю обговорення з президентом Зеленським, як Ірландія може продовжити підтримку цих зусиль і допомогти Україні зайти на переговори з максимальною силою», сказав прем'єр Ірландії.

Мартін також зазначив важливу роль Ірландії у підтримці України. «Ми продовжуємо підтримувати Україну, скільки буде потрібно. Це також визнання внеску понад 120 000 українців, які знайшли притулок в Ірландії», – підкреслив він.

Востаннє Зеленський бачився з премʼєр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном у лютому 2025 року. Він завітав до Ірландії перед візитом до США.

До слова, у 2024 році Ірландія та Україна підписали угоду про співробітництво між двома країнами.

Теги: Ірландія Володимир Зеленський

