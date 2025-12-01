Зеленський здійснить перший офіційний візит до Ірландії

Зеленський виступить на спільному засіданні парламенту Ірландії

Президент України Володимир Зеленський разом із першою леді Оленою Зеленською мають здійснити перший офіційний візит до Ірландії. Очікується, що подружжя Зеленських прибуде у Дублін вже 2 грудня. Про це повідомляє The Irish Times, пише «Главком».

У рамках візиту Зеленський має зустрітися з президенткою Ірландії Кетрін Конноллі та прем'єр-міністром Майклом Мартіном. Очікується, що під час візиту він також проведе двосторонні переговори з міністром закордонних справ Хелен Макенті.

Крім того, планується, що Зеленський виступить на спільному засіданні парламенту Ірландії, де він раніше звертався до депутатів та сенаторів через відеозв'язок у квітні 2022 року.

«Цей візит відбувається у критичний для України та Європи час, коли зусилля щодо встановлення справедливого та тривалого миру в Україні тривають. Я з нетерпінням чекаю обговорення з президентом Зеленським, як Ірландія може продовжити підтримку цих зусиль і допомогти Україні зайти на переговори з максимальною силою», сказав прем'єр Ірландії.

Мартін також зазначив важливу роль Ірландії у підтримці України. «Ми продовжуємо підтримувати Україну, скільки буде потрібно. Це також визнання внеску понад 120 000 українців, які знайшли притулок в Ірландії», – підкреслив він.

Востаннє Зеленський бачився з премʼєр-міністром Ірландії Мікхолом Мартіном у лютому 2025 року. Він завітав до Ірландії перед візитом до США.

До слова, у 2024 році Ірландія та Україна підписали угоду про співробітництво між двома країнами.