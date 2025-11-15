«Зимова підтримка»: Зеленський вразив кількістю заявок у перший день

Кошти можна буде витратити до червня 2026 року

У перший день запуску цьогорічної програми «Зимова підтримка» в «Дії» вже надійшов перший мільйон заявок. Як інформує «Главком», про це повідомили президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Лише за перші дві години надійшло пів мільйона заявок для отримання 1000 гривень. Як зазначив Зеленський, серед першого мільйона – 106 тисяч заявок на дітей.

Кошти можна буде витратити до червня 2026 року, для цього слід оформити заявку через «Дію» або «Укрпошту» до 24 грудня. Гроші мають надійти через 10 днів після оформлення заявки.

Нагадаємо, в Україні офіційно стартувала президентська програма «Зимова підтримка», яка є частиною комплексного пакета рішень уряду для допомоги українцям у проходженні складного зимового періоду. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прем’єр-міністерку України Юлію Свириденко.

Відсьогодні, 15 листопада, кожен громадянин України, який перебуває на території країни, може подати заявку на отримання разової грошової допомоги в розмірі 1000 грн.

Допомога надається усім громадянам України, які перебувають на території країни (включно з дітьми, за яких заявку подають батьки/опікуни). Кожен громадянин може отримати лише одну виплату в розмірі 1000 грн за цією програмою.

Детальна інформація про всі компоненти програми доступна на урядовому порталі: zyma.gov.ua.