Зеленський планує візит до Греції у листопаді

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Зеленський планує візит до Греції у листопаді
Президент України Володимир Зеленський планує здійснити візит до Греції
фото з відкритих джерел

Президент України у листопаді має намір відвідати Грецію

Президент України Володимир Зеленський планує офіційний візит до Греції у листопаді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву речниці Міністерства закордонних справ Греції Лани Зохіу в Skai.

За словами речниці, візит Зеленського ще перебуває на етапі попередніх узгоджень:

«Схоже, що президент України відвідає Грецію в листопаді, але ще не «зафіксував» конкретну дату чи свій графік».

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 5 серпня провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом. Президент обговорював з премʼєром Греції новий інструмент щодо закупівлі американської зброї. За його словами, внесок кожної країни НАТО може зробити українських воїнів сильнішими. Зі свого боку Кіріакос запропонував долучитися до відновлення України.

Міністр оборони Греції Нікос Дендіас представив у вівторок, 30 вересня 2025 року, масштабний план реформ, що стосується особового складу збройних сил. Законопроєкт передбачає суттєві зміни, які охоплюють звання, оплату праці, освіту, призов, резерв, а також добровільну службу для жінок. 

До слова, президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів: Великої Британії – Ніла Кромптона, Нової Зеландії – Пола Беллентайна, Чилі – Елісео Родріго Руїса Ортіса, Сомалі – Мохамеда Абдуллагі Ахмеда. Глава держави привітав послів із початком дипломатичної місії в Україні та поспілкувався з кожним із них. Під час розмови з Нілом Кромптоном президент подякував за підтримку з боку Великої Британії.

Теги: Греція Володимир Зеленський президент

