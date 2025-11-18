Україна та Іспанія підписали низку важливих угод
Підписано лист про наміри щодо підписання угоди про технічне та фінансове співробітництво між Україною та Іспанією
Україна та Іспанія, в рамках візиту українського лідера Володимира Зеленського до цієї країни, підписали низку важливих угод. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію церемонії підписання двосторонніх документів.
Підписано такі документи:
- Меморандум щодо протидії російській дезінформації.
- Меморандум про співробітництво у туристичній сфері між Міністерством промисловості та туризму Іспанії і Державним агентством розвитку України.
- Лист про наміри щодо підписання угоди про технічне та фінансове співробітництво між Україною та Іспанією.
- Меморандум щодо механізмів двостороннього економічного та фінансового співробітництва.
- Меморандум про промислове співробітництво у сфері безпеки й оборони між іспанськими компаніями та українською компанією «Практика».
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся в Іспанії з головою Конгресу депутатів Франсіною Арменголь та головою Сенату Педро Ролланом, розповів про ситуацію на фронті та закликав до посилення протиповітряної оборони й співпраці в оборонній сфері.
До слова, міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес підтвердив прихильність до суверенітету, свободи та територіальної цілісності України. Він повідомив, що його країна виділить €1 млрд на придбання військового обладнання у США для використання в Україні.
Зокрема, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із королем Іспанії Феліпе VI у королівській резиденції Сарсуела.
