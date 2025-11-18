Головна Світ Політика
Україна та Іспанія підписали низку важливих угод

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Україна та Іспанія підписали низку важливих угод
Представники України та Іспанії підписали Меморандум щодо протидії російській дезінформації
фото: скриншот з відео

Підписано лист про наміри щодо підписання угоди про технічне та фінансове співробітництво між Україною та Іспанією

Україна та Іспанія, в рамках візиту українського лідера Володимира Зеленського до цієї країни, підписали низку важливих угод. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію церемонії підписання двосторонніх документів.

Підписано такі документи:

  • Меморандум щодо протидії російській дезінформації.
  • Меморандум про співробітництво у туристичній сфері між Міністерством промисловості та туризму Іспанії і Державним агентством розвитку України.
  • Лист про наміри щодо підписання угоди про технічне та фінансове співробітництво між Україною та Іспанією.
  • Меморандум щодо механізмів двостороннього економічного та фінансового співробітництва.
  • Меморандум про промислове співробітництво у сфері безпеки й оборони між іспанськими компаніями та українською компанією «Практика».

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зустрівся в Іспанії з головою Конгресу депутатів Франсіною Арменголь та головою Сенату Педро Ролланом, розповів про ситуацію на фронті та закликав до посилення протиповітряної оборони й співпраці в оборонній сфері. 

До слова, міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес підтвердив прихильність до суверенітету, свободи та територіальної цілісності України. Він повідомив, що його країна виділить €1 млрд на придбання військового обладнання у США для використання в Україні.

Зокрема, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із королем Іспанії Феліпе VI у королівській резиденції Сарсуела.

